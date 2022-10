Despeses pagades i menys del 20% de la plantilla: així serà l'Estatut del Becari

Lluita per la definició: què passarà a ser un "becari"?

No més "falsos becaris": límit al nombre d'estudiants en pràctiques

Una regulació estricta: més drets

Les noves obligacions de les empreses

L'és avui un esborrany en negociació, però tot indica que no trigarà a ser una realitat. La tossudesa de la patronalno permet encara fer bo el preacord a que van arribar dilluns, després de cinc mesos, eli els dos grans sindicats,, per protegir davant la llei els drets dels treballadors en formació. La protecció d'aquesta figura laboral ja existeix en la legislació vigent, però és massa porosa i no blinda davant l'abús de certes empreses.L'executiva de CCOO ja ha ratificat el seu posicionament favorable envers el document aquest dimarts, mentre que la d'UGT ho farà els pròxims dies. Al seu torn, la titular de Treball,, espera poder tancar amb èxit una nova mesura estrella de la seva collita. I no és una mesura menor. Aexpliquem les grans claus del futur Estatut del Becari i resolem les principals incògnites al respecte.La proposta del govern espanyol defineix elcom aquell que desenvolupa tasques formatives sota la tutorització d'una empresa o d'un dels seus treballadors. Per tant, haurà de desenvoluparvinculades de manera "directa" i "indubtable" amb el currículum "universitari o de formació professional". Aquesta darrera especificació és especialment rellevant, ja que acaba amb lesEn aquesta mateixa direcció, l'esborrany especifica que el becari no podrà exercir com a tal més d'undeterminat per a l'obtenció de la totalitat dels crèdits i només ho farà en el període en què estigui cursant els seus estudis. A més, el treballador en formació no podrà cobrir les activitats laborals dels treballadors assalariats ni fer-se càrrec les seves responsabilitats. És en la definició de la figura del becari on la CEOE troba més inconvenients.El document de Treball posa un topall al nombre de becaris que podran treballar en un mateix període de temps: els estudiants en pràctiquesde l'empresa. D'aquesta manera, es fa front a la pràctica habitual de funcionar amb el frau dels "", que no compten amb els drets laborals d'un assalariat, però cobreixen les seves tasques i corren amb les seves responsabilitats.No obstant això, es preveu una excepció. Qualsevol empresa podrà disposar decom a mínim, tot i que aquestes incorporacions superin el topall del 20% tot just explicat. Així, es vol salvaguardar el dret de lesa incorporar treballadors en formació.La legislació actual no contempla que els becaris puguin gaudir deni. Això canviarà. El nou document també prohibirà que es puguin formar en, sempre que els plans formatius permetin realitzar la seva activitat en altres períodes. Tanmateix, passaran a tenir dret a no ferEls becaris també tindran garantida lade la seva activitat a l'empresa amb els estudis universitaris o de formació professional, podent adaptar els seus horaris per tal de compaginar ambdues obligacions. De la mateixa manera, tindran dret a faltar a la feina per anar al metge i, fins i tot, a interrompre les pràctiques de manera temporal.L'obtenció de drets per part dels becaris comporta l'assumpció de deures per les empreses. I no pocs. Seran les companyies qui hauran de fer-se càrrec de les, com les del transport, allotjament i manutenció sempre que les pràctiques no siguin remunerades.D'altra banda, els agents governamentals i sindicals estan acabant de negociar l'obligatorietat per les empreses de donar d'alta als becaris a la, quelcom que els permetria cotitzar per una futura pensió. Tot i que aquest punt no forma part encara del document, ambdues parts s'han mostrat favorables a incorporar-lo tan aviat com sigui possible.

