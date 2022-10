La crisi als Mossos estrena el «tots contra ERC» al Parlament

Aragonès, Elena i Estela, en una imatge d'arxiu. Foto: Govern

Primer examen d'ERC

El moment de les votacions

La primera crisi del Govern en solitari d', generada arran de la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels, ha estat unde què espera als republicans en aquesta. La destitució, que segons la conselleria d'Interior ve motivada per les discrepàncies d'Estela per feminitzar el cos policial, ha centrat bona part de la jornada política al, on-excepte la CUP- han escenificat una posició frontal contra ERC, han aprofitat per recordar als republicans que estan governant en solitari, i han exigit que el conseller responsable,, comparegui de manera immediata. Aquest primer test ha indicat també com seràa partir d'ara: la formació ja ha començat a criticar la gestió del Govern que fins fa dues setmanes feia costat, assegurant que en l'entramat dels Mossos han actuat de formaDes d'Interior, qui ha pres la paraula al matí ha estat el director general de la policia,, que ha assegurat que el cessament es deu a la manca d'alineament d'Estela amb la política de feminització anunciada pel conseller d'ERC. Així mateix, ha dit que Elenaper donar explicacions sobre aquesta matèria, sense concretar quan. Els tempos parlamentaris impliquen que aquesta compareixença no pugui ser immediata, tot i que el cert és que el conseller tampoc s'ha obert a oferir una roda de premsa per respondre a les preguntes dels periodistes ni fer aclariments. "Coincidim en el fet que ha de seri sabem que s'està treballant perquè sigui com més aviat millor", ha assegurat la portaveu adjunta d'ERC al Parlament,, preguntada per aquesta qüestió.La majoria dels partits de la cambra, tot i criticar ERC i la conselleria pel silenci, han estat prudents i no han demanat dimissions ni cessaments, a excepció del PP. El gruix ha coincidit queper després poder prendre decisions. És per això que no han avançat encara si demanaran la seva dimissió o reprovació, sinó que ha situat el focus en la seva compareixença. Els comuns fins i tot han anat més enllà i han avançat que aquest dimecres, en la, exigiran a Elena posicionar-se sobre aquesta qüestió, per la qual cosa les primeres explicacions arribaran durant la jornada de dimecres. Més enllà d'això, han acusat ERC d'amagarsobre una suposada excusa sobre la feminització del cos policial.A primera hora d'aquest dimarts, en una entrevista a TV3, el cap de l'oposicióha avançat que no descarten la reprovació d'Elena, mentre que l'exconseller d'Interior i líder d'Units-que comparteix grup amb el PSC al Parlament- també ha assegurat que no descarten cap escenari, sempre però, un cop escoltades les explicacions. Així mateix, ha sostingut que la "politització" de Mossos va començar aquesta legislatura i va ser "moneda de canvi" entre ERC i la CUP en l'acord d'investidura. Precisament en el ple d'aquesta setmana els socialistes portaran a votació unapolicial.Ja des del faristol del Parlament, la portaveu de Junts a la cambra catalana,, ha exigit explicacions a Elena i ha advertit que després la seva formació actuarà "en conseqüència": "Demanem la compareixença del conseller d'Interior. Que no s'amagui, que doni la cara, doni explicacions i comparegui al Parlament per retre comptes sobre aquesta", ha expressat, i també ha titllat d'"inadmissible" que 24 hores després de la destitució, Elena encara no hagi donat cap explicació, ni tampoc el president de la Generalitat,Qui en canvi no ha estat frontal contra ERC en aquesta qüestió ha estat la CUP, que ha demanat a l'executiu quedels Mossos, de qui ha alertat que volen fer de: "Volen impedir qualsevol canvi per continuar actuant sense control social o polític", ha dit el diputatdes del faristol, des d'on també ha demanat al Govern que exigeixi als Mossos que estiguin al servei de la ciutadania.Més enllà de la crisi de Mossos que ben segur marcarà part de la sessió de control al Govern, el ple del Parlament serà també un primer examen per veure amb quins suports compta l'executiu per tirar endavant iniciatives. Serà el primer ple on, i on el partit preguntarà i interpel·larà, per primera vegada des de l'inici del mandat, a consellers d'ERC. No ho ha fet durant un any i mig, i és que el pacte entre ambdues formacions era que en les sessions de control no hi hauria: Junts preguntava als consellers de Junts, i ERC, als d'ERC.Com afronta Junts aquest primer ple? ERC està a l'expectativa i no les té totes de què es trobarà a l'altra banda per part dels exsocis. Al Parlament, la relació entre membres dels republicans i Junts que abans de la trencadissa s'avenien, continua més o menys igual, mentre que la relació entre aquells amb els quals ja hi havia desacord, s'han crispat encara més. Una oposició "" és la que assegura Junts que farà, però també ", detallen fonts del partit. I fins i tot, en el marc d'una interpel·lació al Govern, demanaran directament a ERC que verbalitzi "quins suports té" i amb "quins aliats parlamentaris" compta per tirar endavant la legislatura. La sessió començarà amb una intervenció d'Aragonès per parlar de la nova etapa i els canvis en l'executiu.Preguntes i respostes a banda, dimecres a la tarda hi hauràper veure la relació entre ambdós grups. La primera és un projecte de llei del Govern del Pla estadístic de Catalunya i de modificació de la llei d'estadística, una iniciativa que va engegar l'exconseller de Junts. Junts no ha avançat de moment quin serà el seu sentit del vot, i ha explicat que ladins del grup parlamentari, per la qual cosa no se sabrà fins demà a la tarda en el moment de la votació. Tot i que Junts hagi sembrat el dubte,tenint en compte que era un projecte apuntalat per un conseller de Junts. A més, fonts coneixedores han explicat que la setmana passada, tots els grups excepte Vox, inclòs Junts, van votar a favor del dictamen de la ponència d'aquesta llei, una votació que es va produir un cop ja s'havia trencat el Govern.La segona de les tramitacions que es votarà dimecres és la modificació de la llei de comunicació audiovisual defensada per Junts i que va presentar per fer de contrapès a una llei que treballava ERC dins del Govern sobre aquesta qüestió. No s'esperen sorpreses en el debat a la totalitat on Vox presentarà demà una esmena. Els republicans pensen votar en contra d'aquesta i. La primera jornada que ERC afronta en solitari acabarà amb una interpel·lació sense ensurts, feta pel partit a una consellera republicana, sobre el desplegament de l'economia de l'hidrogen verd.

