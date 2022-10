Milers de vaixells enfonsats a la Segona Guerra Mundial contaminen el mar del Nord

Un equip d'investigadors ha descobert que vaixells enfonsats en combat fa 80 anys a la Segona Guerra Mundial encara. Des de l'entitat especialitzada Frontiers in Marine Science, han ensenyat com les restes dels vaixells enfonsats filtren contaminants perillosos en el sediment del fons oceànic del mar del Nord, unes aigües marginals de l'oceà Atlàntic.El llit marí d'aquest mar està cobert peri milions de tones de munició convencional, com ara projectils i bombes. Les substàncies perilloses que contenen els naufragis són, per exemple,, que poden danyar el medi ambient marí. No obstant això, falta informació sobre la ubicació precisa de les restes dels naufragis i l'efecte exacte que podrien tenir en el medi ambient."El públic en general sovint està bastant interessat en els naufragis a causa del seu valor històric, però el seu potencial impacte ambiental sovint passa per alt", ha considerat el candidat a doctorat Josefien Van Landuyt, de la Universitat de Gant. Per exemple, s'estima que els naufragis de la Primera i Segona Guerra Mundial a tot el món contenen col·lectivamentPer analitzar la bioquímica i la geoquímica al voltant del naufragi, els investigadors han pres mostres del casc d'acer, del sediment i dels seus voltants, a una distància cada vegada més gran i en diferents direccions. Les concentracions més altes de metalls les han trobat en zones pròximes al búnquer de carbó del vaixell. En aquest sentit, els investigadors han explicat que, i com més temps fa que és sota del mar,. Això es deu a la corrosió, que obre espais abans tancats.A més a més, també han apuntat que. "Només investiguem un vaixell, a una profunditat, en un lloc determinat. Per obtenir una millor visió general de l'impacte total dels naufragis al mar del Nord, seria necessari mostrejar una gran quantitat de naufragis en diversos llocs", ha conclòs Van Landuyt.

