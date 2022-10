Troben una fortuna sota terra en reformar casa seva: 865.000 euros en monedes d'or

La vida ha somrigut a una parella de, al Regne Unit, que han venut en una subhasta 264 monedes d'or de més de tres segles d'antiguitat per 850.000 dòlars,. I com va arribar aquest tresor a les seves mans? Va aparèixer de manera inesperada sota el terra de la cuina quan restauraven casa seva.Els fets van succeir el 2019, quan l'agraciat matrimoni va decidir reformar la seva propietat del segle XVIII. Quan anaven per la cuina, sorpresa: unava sortir de sota terra. N'hi havia 264, algunes de fa més de 400 anys, valorades en 231.000 dòlars.Si bé, el comprador final ha acabat abonant-ne més del triple per imposar-se a les desenes de competidors d'arreu del món que també desitjaven incorporar-les a les seves col·leccions. Les monedes, que daten d', van pertànyer a, un matrimoni adinerat de comerciants.La casa de subhastes que ha gestionat la catalogació i la venda,, de les monedes ha explicat que es tracta d'un cas inèdit. "", han compartit. Sigui com sigui, es tracta d'una de les troballes de monedes d'or més grans que es tenen constància.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor