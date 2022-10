La «taxa Amazon» de Barcelona oblida la pressa

Una mesura complexa

Una iniciativa pionera

El govern municipal de Barcelona fa anys que fa ballar la idea que l'arribada de la coneguda com apot ser imminent. A l'inici de mandat, l'acord entreper governar ja incloïa una "taxa específica que gravi a les empreses de gran distribució". Des de llavors, la promesa municipal s'ha anat convertint en un aspecte cíclic. Ara que es torna a parlar de taxes, ja que l'executiu d'ha de tramitar la seva última proposta de mandat d'ordenances fiscals , el tema ressorgirà a la comissió municipal d'Economia i Hisenda. Diverses fonts, però, assenyalen aque l'aplicació d'aquesta taxa està lluny de ser immediata i que encaraencarregats de tirar-la endavant. Malgrat això, asseguren que la intenció del govern és presentar una proposta abans que acabi el mandat, probablement a principis de l'any que ve.El més difícil és establir un calendari clar, remarquen fonts coneixedores., de manera successiva. Durant la negociació del govern ambper als pressupostos i ordenances municipals de fa dos anys, fins i tot, es va plantejar el suport dels republicans condicionat al fet que la taxa entrés en funcionament abans del juny del 2021. De manera més recent, el febrer passat, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, va assegurar que es. Poc després, el diari El País informava que la iniciativa avançava i que el setembre l'executiu es reuniria amb els grups de l'oposició per parlar-ne. Cap dels tres fets s'ha complert. I, de moment, regna el silenci.Fonts municipals, preguntades per aquesta situació, han preferit no fer cap declaració. Per contra, s'espera que en les comissions d'aquest dimecres el govern municipal respongui d'alguna manera a, que ha introduït un prec demanant informació sobre la iniciativa de gravar les entregues de paqueteria a domicili.Una part de l'espera té una relació directa amb la necessitat d'. Amb la intenció que no passi com amb altres projectes municipals que s'han trobat l'embat judicial dels afectats -la Zona de Baixes Emissions o la multiconsulta- s'ha treballat els darrers anys en el tancament d'una iniciativa el més ferma possible.En aquest sentit, la primera peça clau d'aquest desafiament va ser la feina d'Enrique Ortiz i María Luisa González-Cuellar, els catedràtics de dret financer i tributari de laque van dur a terme l'estudi de proposta per crear una taxa per l'estacionament regulat a la via pública per a l'entrega d'enviaments postals, a petició del govern Colau. Aquell informe, però, es va completar fa dos anys. En aquest temps, segons ha pogut saber aquest diari, l'ajuntament barceloní ha teixitMalgrat això, les incerteses de com es desplegarà aquesta taxa en el moment que s'anunciï són encara presents a l'interior del consistori.L'altre motiu que estaria col·laborant en la dilatació del temps de la presentació tindria una vessant més política, interpreten diferents sectors., assumida i liderada pel PSC, com una política d'esquerres contra les grans multinacionals seria un dels arguments que. Així, com més pròxim sigui el record de l'anunci de la mesura, més fàcil serà vincular-ho per als de Jaume Collboni. Això faria, doncs, que la concreció de la taxa Amazon s'acosti més a la primavera del 2023 que a la tardor d'enguany. I, per tant, que el seu desplegament hagi d'esperar fins al mandat vinent, apunten fonts del consistori.Si bé no s'ha posat sobre la taula encara cap data ferma, el que sí s'ha repetit els últims anys és la importància d'aquesta taxa pionera, que cap altra ciutat ha desenvolupat al món. Els càlculs a principis de mandat situaven la possible recaptació anual d'aquesta taxa enper a l'Ajuntament. Uns diners que el pacte entre Barcelona en Comú i PSC establia a principis de mandat que s'hauria de destinar a "íntegrament" al comerç de proximitat.Una voluntat que lligava amb l'anàlisi feta per la Universitat Carlos III, que ressaltava que aquest tribut estava justificat. I que, a més, denunciava que les grans empreses de comerç electrònic fins ara han esquivat els seusfiscal per l'ocupació de l'espai públic en el seu dia a dia. Per això, plantejava una taxa que aniria adreçada a sancionar els operadors postals, però eximiria aquelles entregues que es facin a punt de recollida o que es fessin a en transports de dues rodes.De moment, doncs, tot i que hi ha una majoria política (Barcelona en Comú, PSC i ERC) clarament a favor de la mesura, encara queden aclarir els detalls de com i quan naixerà. Sabent que les propostes d'ordenances fiscals per al 2023 no han mencionat cap vincle amb la taxa Amazon, fonts municipals aclareixen queper al nou tribut es podrà afegir aquestals comptes de l'Ajuntament, sempre que es compleixin els tràmits necessaris. Així, tot queda pendent de l'execució d'una mesura que va debatre amb força a les anterior municipals i que, quatre anys després, tornarà a ocupar espai polític els pròxims comicis.

