Ja hi ha una data aproximada per a la vacuna contra el càncer, segons BioNTech

És la fita de tots els equips d'investigació del planeta:Que sigui efectiva i que pugui fer servei contra qualsevol mena o condició d'aquesta malaltia que, malauradament, s'emporta la vida de milions de persones l'any a tot el món. Lava provocar estralls a tots els nivells, inclosa la lluita contra aquesta malaltia, però diversos grups de científics han pogut treure profit de tot el coneixement aconseguit gràcies als dos anys d'investigació al voltant del coronavirus. Un d'aquests equips de científicsuna de les responsables d'obtenir les primeres vacunes contra la Covid-19.En aquesta empresa hi van treballar dos científics de renom:, el matrimoni fundador de BioNTech, responsables del llançament de la primera vacuna d'mrNA que combatia el coronavirus. Ara,han assegurat que es produeixen avenços en la lluita per erradicar el càncer i en trobar una vacuna. És més, Şahin i Türeci han augurat una data aproximada en la qual es podria aconseguir aquesta primera vacuna contra el càncer.Segons ells mateixos,i ser utilitzades en paceints humans. Els coneixements adquirits en la creació del vaccí per frenar el coronavirus són cabdals per a la creació de la vacuna per erradicar tumors i càncers. Bàsicament, han explicat els investigadors, el vaccí nou "entrenaria" les cèl·lules per combatre l'avenç de les cèl·lules canceroses."En lloc de portar un codi que identifiqui els virus, la vacuna conté instruccions genètiques perproteïnes que esquitxen les superfícies de les cèl·lules tumorals", han declarat els dos investigadors a la cadena britànica. Molts científics i oncòlegs segueixen treballant a erradicar aquesta malaltia, i, en paral·lel,que intenten posar dates aproximades per a resultats positius.

