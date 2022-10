Més ajuts als vulnerables i comptadors intel·ligents: així són les noves mesures anticrisi

Tarifa regulada per a calderes comunitàries

Nou bo de justícia energètica

Reforçat el bo social tèrmic

Protecció a l'autoconsum

Comptadors intel·ligents

Elha aprovat aquest dimarts el paquet de mesures addicionals contra la crisi i que dijous va anunciar. En total, s'han mobilitzat 3.000 milions d'euros per protegir els ciutadans de l'increment dels preus, en un conjunt de mesures que la Moncloa assegura que. La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Energètica i el Repte Ecològic,, ha detallat el pla, acompanyada de la ministra portaveu,Rodríguez ha assenyalat que des de l'inici de l'any, l'executiu ha mobilitzat, un 3% del PIB espanyol. La portaveu ha tornat a posar el paquet de mesures com un exemple del que són les prioritats de l'actual govern de coalició, que són la recuperació i la protecció dels sectors més vulnerables. Aquests són les mesures més destacades que inclou el reial decret aprovat aquest dimarts.El rial decret facilita que els consumidors que viuen en una comunitat ambpuguin també contractar la tarifa regulada del gas (TUR). Això permet un estalvi important per a les famílies, ja que la nova tarifaa la comunitat en els darrers cinc anys. Però per aplicar-se, els consumidors hauran d'instal·lar comptadors individuals abans del setembre del 2023. Es calcula que cobrirà 1,7 milions de llars.Es crea una nova bonificació per a les famílies amb baixos ingressos afectades per la crisi energètica, en aquest cas de caràcter temporal, fins desembre del 2023. Beneficiarà les persones amb una renda inferior als 16.800 euros anuals o a les famílies de quatre membres amb renda inferior als 27.720 euros anuals.S'incrementa del 60% fins al 65% el descompte per a persones vulnerables i del 70% fins al 80% en els casos de. S'estableix una ajuda mínima de 45 euros en el bo social tèrmic. S'incrementen les ajudes al bo tèrmic, que creix des de la forquilla dels 30 als 350 euros -segons la zona climàtica del beneficiari- fins a laPel que fa a la transició energètica, un altre dels capítols del paquet de mesures, Teresa Ribera ha anunciat que(fins ara era de 500 metres) la distància permesa per situar lesper a l'autoconsum. La vicepresidenta ha destacat que en els darrers deu anys hi ha deu vegades més de potència instal·lada per a l'autoconsum a l'estat espanyol.Es destinaran 40 milions d'euros perde gas natural per d'altres de digitals, amb un estalvi previst de 50.000 KWh, Entre els principals avantatges hi haurà la reducció de consum al disposar d'informació en temps real, alhora que s'eliminaran les estimacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor