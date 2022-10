Relacionen els productes per allisar el cabell amb risc elevat de tenir càncer

Un estudi nord-americà ha revelat. S'ha publicat al Journal of the National Cancer Institute prenent com a referència 33.500 dones a les quals s'ha fet seguiment durant 11 anys. Concretament, el que s'ha descobert és que aquests productes eleven el risc de patir càncer d'úter, principalment, que no s'ha de confondre amb el del coll d'úter.Segons la investigació, liderada per Alexandra White, elque estàés força ampli. Han parlat, per exemple, de les dones que fan servir aquests productes, que tenen el doble de possibilitats de desenvolupar un càncer d'úter. Però també s'han referit a les, que acostumen a allisar-se més els cabells i comencen a fer-ho més d'hora. De fet, la coautora de l'estudi, Che-Jung Chang, ha explicat que, segons les dades de les quals disposen, el 60% de les dones que afirma haver fet servir productes allisadors en l'últim any són negres.A més a més, White ha detallat que tot i que tenir càncer d'úter és poc habitual als Estats Units -representa el 3% dels nous casos de càncer-, s'ha d'anar amb compte. Els productes allisadors, o directament les planxes, podeno provocar, quelcom que facilita que s'absorbeixin substàncies químiques que danyen l'organisme. Unes substàncies que, de fet, poden estar presents en els mateixos productes.L'estudi estatunidenc no ha fet referència a marques ni a productes concrets, però sí que ha anomenat lesparabens, bisfenol A, metalls o formaldehid. Aquest últim també es coneix pel nom de formol i s'acostuma a fer servir per fer l'allisat brasiler.

