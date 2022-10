La CUP acusa els Mossos de «fer política» i demana al Govern que no cedeixi a les pressions

Molt lluny dels pressupostos

Laexigit al Govern que no cedeixi a les pressions delsdesprés de la darrera polèmica, que ha acabat amb la destitució del comissari en cap,. "És una maniobra de fons dels comandaments i els sindicats policials. Són uns fets molt greus i cal fer-hi front", ha afirmat el diputat. En aquest sentit, ha acusat els Mossos d'actuar com a "quart poder" i voler "fer política". "Volen impedir qualsevol canvi per seguir actuant sense control social o polític, i amb absoluta impunitat", ha afirmat.Pellicer ha dit que el Govern ha de poder decidir les polítiques que executen els funcionaris, també els Mossos. "Fan una política corporativista i de boicot, i això s'ha de tallar de soca-rel", ha afirmat. La CUP demanarà al Govern que posi el cos de Mossos al servei de la ciutadania. "Ha d'impedir que actuïn com ai com a agent que fa política", ha insistit a preguntes dels periodistes. El diputat també ha advertit que elestà assumint marcs de l'extrema dreta amb relació a la seguretat i als Mossos.Per altra banda, l'ha estat espiant durant mesos desenes d'activistes independentistes de l'entorn dels CDR i de l'esquerra independentista. Aquesta persecució també afecta el diputat Pellicer, que s'ha personat a l'Audiència Nacional per saber si encara se l'està espiant. La CUP ha enviat una carta a la presidenta en funcions del Parlament, per tal que la cambraa i faci una denúncia pública sobre el cas."Volem que els grups es posicionin sobre aquesta qüestió.", ha lamentat. La comissió del Catalangate continua aturada al Parlament. "La repressió també ve dels Mossos", ha alertat. Per això han registrat una bateria de preguntes a laper esclarir la participació de la policia catalana en l'espionatge a independentistes. "Volem saber quin grau de coneixement tenien els Mossos i quin paper han tingut en aquestes investigacions il·legals i prospectives", ha afirmat.Pel que fa als, Pellicer ha deixat clar que la CUP està molt més a prop de l'esmena a la totalitat que no pas d'entrar a negociar els comptes. "No hem tingut cap trucada ni cap contacte per abordar els pressupostos", ha assegurat el diputat.La CUP portarà al proper ple la proposta de modificació de la llei catalana d'educació per tal de "blindar la llengua" i que el català sigui l'única llengua vehicular. "Aquest és el marc que cal defensar", ha afirmat. Pellicer ha criticat el "triomfalisme" del Govern i deha durat pocs dies i el TSJC continua imposant la sentència del 25%. "Ha fracassat l'estratègia d'absorbir aquesta sentència", ha afirmat.

