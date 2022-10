Dos països renuncien a Eurovisió per l'increment dels costos amb l'expulsió de Rússia

La situació internacional anòmala farà que latambé ho sigui. Primer, perquè no hi serà, vetada, i segon, perquè no se celebrarà al país del vigent campió,. Al seu torn, el certamen se celebrarà a Liverpool, al Regne Unit , i cada participant haurà de pagar una tarifa superior a l'habitual, per compensar la de la potència de l'Est, que és una de les principals contribuïdores. Aquest fet ha provocat quehagin decidit no assistir-hi.Sí, per participar a Eurovisió s'ha de pagar. Més concretament, les televisions de cada país. La quantitat de diners varia segons la mida i l'absència d'un dels Estats més poderosos es notarà en l'edició de 2023. Per això, la televisió pública de Montenegro, la, i la radiotelevisió macedòniahan informat que se'n despengen. ", amb la crisi energètica i l'augment de la quota d'inscripció", han defensat els segons.Ni Montenegro ni Macedònia del Nord es van classificar per la final en la darrera celebració del festival i tampoc ho faran aquest curs. Si bé, la televisió pública del segon país ha expressat la seva voluntat de. No està tan clar amb Montenegro, que també ha justificat la seva no participació per la "".Elva quedar en segona posició en el darrer certàmen d'Eurovisió, celebrat a Itàlia el mes de maig, amb la cançó. Ucraïna va sortir guanyadora gràcies al vot del públic, però no es pot fer càrrec de la següent edició a causa del conflicte bèl·lic amb Rússia. És per aquest motiu que serà el país britànic qui agafarà la responsabilitat de ser la pròxima seu. S'havia especulat amb la possibilitat que fos, que va quedar en tercera posició amb la cançó, qui acollis el certamen, però el ja expresident de RTVE,, va desmentir els rumors el mes de juliol.

