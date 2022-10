Els cinc hospitals catalans amb millor reputació, segons un estudi

L'Hospitalde Barcelona s'ha situat com el segon centre públic amb millor reputació d'Espanya i elel cinquè, segons el Monitor de Reputació Sanitària (MRS). Per altra banda, pel que fa a les deu primeres posicions en l'àmbit privat hi ha elen cinquena posició,Barcelona en setena i elen desena.El Clínic destaca en sis serveis clínics, mentre que Vall d'Hebron ho fa en dos serveis. El rànquing s'ha fet a partir de tres valoracions: la feta per 2.540mèdics, la realitzada per 3.686, gerents, directors, directius de farmacèutiques, associacions de pacients i; i la feta a través d'uns 3.000 indicadors objectius.En el rànquing per serveis clínics, el Clínic de Barcelona obté també la millor valoració engeneral, hematologia, nefrologia, obstetrícia i ginecologia i urologia. Altres hospitals catalans que es troben a la part alta de la classificació són l'Hospital de Sant Pau o el de Bellvitge en la part pública i el General de Catalunya en el sector privat.El primer lloc del top-10 públic a l'Estat l'ocupa l'hospitaldei el tercer el, també de la capital espanyola. Per altra banda, el rànquing dels privats l'encapçalen la Clínica Universitat de, Quirónsalud Madrid i l'hospital universitari HM Sanchinarro/Clara Campal.Pel que als que tenen millors equips desegons els directius i gerents dels hospitals, el Clínic ocupa el tercer lloc i La Paz el primer. El mateix passa pel que fa a la classificació dels que tenen millors equips de direcció infermera segon les gestores d'infermeria i en la valoració de lasegons periodistes especialitzats hi apareix el Clínic en quarta posició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor