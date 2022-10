Suspès un judici per violació a Girona perquè l'intèrpret no traduïa de forma literal

ha decidit suspendre el judici contra un home, aen considerar que l'intèrpret que traduïa les declaracions de totes les parts no ho estava fent de manera literal. Així doncs, el tribunal, d'acord amb la defensa, l'acusació particular i la Fiscalia, han decidit suspendre'l perquè consideren que "en un judici per agressió sexual cal una traducció més fidel" que la que s'estava duent a terme.En aquest procés es requereix un traductor perquè tant l'home acusat com la víctima parlen exclusivament francès i no es poden comunicar ni en català ni en castellà.. Després de dues hores de sessió i quan ja havia acabat la declaració de l'acusat, el tribunal s'ha retirat a deliberar amb l'acusació pública i les parts.Uns minuts després ha anunciat la decisió argumentant que en un judici per agressió sexual calia una traducció "més fidel" de la que s'estava fent. L'acusat s'enfronta a una pena des per danys morals. El president del tribunal ha remarcat que no posava en dubte la vàlua de l'intèrpret per fer la seva tasca però que aquest judici requeria d'una "interpretació més precisa" i una traducció "més fidel" de la que s'estava fent.De fet, durant la sessió tant el president com la fiscal i l'advocat de l'acusació particularperquè o bé no entenien la traducció –tots dos són francesos- o bé perquè creien que estava fent un "resum" en lloc d'una transcripció de la declaració.

