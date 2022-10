Un estudi revela que els neandertals de l'Estat eren carnívors

Al llarg de la història, s'ha discutit molt sobre de què s'alimentaven els. Eren carnívors, herbívors o omnívors? Alguns estudis havien apuntat que els individus de la península Ibèrica s'alimentaven, principalment, de plantes, però altres investigacions fetes fora de la península havien suggerit que ho feien majoritàriament de carn. Ara, una nova tècnica d'anàlisi ha revelat que els antics humans sí que. Ho ha descobert un equip de científics que ha investigat 'isòtops de zinc en una dent.L'estudi que s'ha publicat ara ha estat dirigit per una investigadora del Centre Nacional per a la Recerca Científica (CNRS) de França, que ha aconseguit demostrar que(Osca). La troballa s'ha publicat a la revista acadèmica PNAS Fins ara, per determinar en quina posició estava un individu en la cadena alimentària, els científics extreien proteïnes i analitzaven els isòtops de nitrogen del col·lagen de l'os. No obstant això, aquest mètode sovint només pot fer-se en entorns temperats i en mostres de més de 50.000 anys d'antiguitat, quelcom difícil de trobar. Quan no es compleixen aquestes condicions, l'anàlisi dels isòtops de nitrogen és molt complex i fins i tot. Precisament, aquest va ser el cas de la dent del jaciment espanyol que s'ha analitzat en aquest estudi.La investigadora del CNRS Klevia Jaouen i els seus companys i companyes d'equip -entre els quals es troben científics de la Universitat de Saragossa i de l'Institut Max Planck (Alemanya)- van superar les limitacions analitzant les proporcions d'isòtops dede l'esmalt de la dent, un. Va ser la primera vegada que es va fer servir aquest mètode per intentar identificar la dieta d'un neandertal., han explicat els científics.L'anàlisi es va realitzar també amb ossos d'animals de la mateixa època i zona geogràfica, incloent-hi carnívors com a, i herbívors com a. Els resultats han demostrat que el neandertal al qual pertanyia aquesta dent del jaciment de Gavasa era probablement un carnívor que no consumia la sang de les seves preses.Els ossos trencats trobats en el jaciment, juntament amb les dades isotòpiques, han indicat que, però sense consumir els ossos. Altres traçadors químics també han revelat que el neandertal va ser deslletat abans dels dos anys. Les anàlisis han donat a conèixer que l'individu probablement va morir en el mateix lloc en el qual havia viscut de nen.En comparació amb les tècniques anteriors,. Per confirmar les seves conclusions, els especialistes han dit que esperen repetir l'experiment amb individus d'altres jaciments, especialment del jaciment de Payre, al sud-est de França, on s'estan fent noves recerques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor