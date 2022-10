Els artistes catalans que participaran en el concert de final de gira de Sopa de Cabra

Elshan anunciat aquest dimarts que el concert de final de gira dels 30 anys del disc Ben endins comptarà amb la col·laboració d’artistes com. També hi haurà la col·laboració de conjunts comD'aquesta manera els gironins estaran acompanyats per artistes amb qui ja han col·laborat en el passat amb versions corals de clàssics com. El concert es farà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 26 de novembre i, segons han explicat, ja ha venut el 80% de les entrades que es van posar a la venda. La tretzena de col·laboracions culminarà la celebració dels 30 anys del popular disc.De fet,. L’homenatge a Ben endins s’ha completat amb una reedició física en doble vinil i doble cd àlbum amb temes inèdits, han realitzat noves col·laboracions de luxe i han fet una gira amb més de 50.000 espectadors. La gira acabarà amb aquest concert al Palau Sant Jordi.

