El col·lapse per treure's el carnet de conduir porta la Generalitat a reclamar-ne les competències

Un total depersones esperen a Catalunya per examinar-se del tram pràctic de les proves per treure's el. Una xifra que s'ha cronificat en els últims mesos i que ha portat la Generalitat a reclamar a l'Estat el traspàs de competències en la matèria, segons ha detallat la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern d'aquest dimarts. "A més, s'ha produït una centralització en les capitals de província, fet que provoca que els alumnes de diferents comarques catalanes s'hagin de desplaçar per poder realitzar els exàmens teòrics i pràctics", ha denunciat Plaja. La demanda de la Generalitat passa perquè sigui elqui assumeixi les competències dels examinadors.La conselleria d'Interior, comandada per, ha elaborat algunes propostes de solució que consisteixen a oferir a la-organisme estatal- un acord de col·laboració amb la Generalitat, mitjançant conveni o encàrrec de gestió amb el Servei Català de Trànsit, per reforçar el nombre d'examinadors a Catalunya i per tornar a posar en funcionament tots els centres comarcals on es poden examinar els alumnes. També s'ha posat sobre la taula que els responsables de qualificar els candidats passin a dependre de l'administració catalana i no de l'estatal."Hi ha més de 65.000 persones que s'han tret el teòric i no poden anar a fer el pràctic, peròho van demorant tot. Això és un problema", ha assenyalat la portaveu de l'executiu. L'any 2015, sosté el Govern, la DGT es va comprometre a incrementar les plantilles de personal examinador, que s'havia de repartir entre tots els centres de l'Estat, per poder atendre l'excés de demanda. "Aquest compromís legislatiu no s'ha complert. Elen l'obtenció del permís de conduir i la falta d'examinadors restringeix el dret a la mobilitat dels catalans i les catalanes i limita, entre altres, lesde la població de Catalunya", indica l'executiu.

