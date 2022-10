Abandonen un centenar de migrants despullats a la frontera ​entre Grècia i Turquia

The Greek machine of fake news is back at work…



Minister of Immigration and Asylum of Greece, who seems to have mistaken Türkiye for his own country, attempted to cast suspicion on our country by sharing false information. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2022

La imatge., al riu Evros. Les autoritats hel·lenes els han rescatat i, tot just després, els han traslladat al centre de detenció de Filakio. Han acusat directament Recep Tayyipi han informat que portaran els fets -que han estat registrats per Frontex, l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes- a l'ONU. "Han comès un", ha denunciat Grècia.Segons els hel·lens,-majoritàriament originaris d'Afganistan i Síria-entre ambdós territoris. Allà, els van deixar despullats i només amb unes botes d'aigua i unes precàries llanxes de plàstic per travessar el riu. "Desafortunadament, han estat sotmesos a un tracte humiliant", ha considerat el ministre de Migració grec,, que es reunirà amb el president de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York per tractar el succés. "He informat la Comissió i els ensenyarà fotos i vídeos", ha apuntat en el seu compte de Twitter. Segons ell,per guanyar el suport de l'opinió pública turca en les pròximes eleccions generals i presidencials.La fotografia, difosa àmpliament a les xarxes socials, ha arribat també a l'Agència de l'ONU per als Refugiats (), que ha condemnat els fets i ha descrit la situació com a "impactant". L'organisme internacional ha denunciat el tracte "cruel i denigrant" al qual han estat sotmesos els refugiats i han apuntat a una. A més a més, ha demanat una"completa" per esclarir què ha passat veritablement.El principal assessor de premsa d'Erdogan, Fahrettin Altun, ha titllat el succés dei ha considerat que les acusacions són "fútils i ridícules". Altun ha denunciati l'ha acusat d'actuar amb "crueltat" contra els migrants. En la mateixa línia, el ministre d'Exteriors turc, Mevlut Cavusolgu, ha rebutjat categòricament els fets i ha acusat el país veí d'intentar-los "calumniar". El ministre de Protecció Ciutadana grec, Takis Theodorikakos, ha respost ràpidament i ha assegurat que els fets són "".Aquest episodi se suma a la. La tensió política entre ambdós països ha anat en augment des del 2015, l'any que va marcar l'inici de la crisi migratòria europea. El 2016cap a la comunitat a canvi de milers de milions d'euros d'ajuda. Un pacte, però, que sovint no ha respectat. Els hel·lens també han aprofitat l'ocasió per reclamar que es compleixi, mentre que des d'Ankara han contraatacat al·legant que, en els darrers anys, les autoritats gregues han militaritzat algunes illes pròximes a la seva costa, que havien estatd'acord amb un tractat que van segellar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor