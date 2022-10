El Govern admet que la situació d'inestabilitat als Mossos «no és desitjable»

. Aquest és el missatge que ha verbalitzat la portaveu del Govern,, a l'hora de definir el moment que travessen els Mossos d'Esquadra després de la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap del cos. Aquesta decisió, adoptada per les discrepàncies amb el conselleri el director dels Mossos,, ha aprofundit en la inestabilitat que viu la policia catalana des de la tardor del 2017, moment des del qual hi ha hagut cinc persones al capdavant del cos. Plaja, en tot cas, ha indicat que no hi ha hagut, concepte que ha demanat no confondre amb el "lideratge polític" que, segons ella, està exercit Elena al capdavant d'Interior.La previsió és que el conseller comparegui al Parlament per explicar els canvis als Mossos, que arriben 300 dies després que el titular d'Interior escollís Estela per substituir el major, restituït en l'etapa de-Junts- al Govern. De moment, qui ha assumit les regnes del cos és, número dos dels Mossos amb l'anterior comissari en cap i que ja va liderar els Mossos abans de la restitució de Trapero. "Hi ha marge de millora, l'autocrítica és bona i es farà", ha ressaltat Plaja. El relat oficial d'Interior és que la destitució d'Estela s'ha precipitat per les discrepàncies sobre el procés de feminització del cos , com ha insistit Pere Ferrer.El director general ha dit que Elena i ell van proposar quatre professionals dones, amb "" que havien de convertir-se en comissàries, després d'una tria prèvia del comissari en cap. "Aquest va ser el punt de desacord, aquest va ser el punt d'inflexió", ha dit. Les quatre intendents tenien la millor valoració i permetia fer el "canvi de rumb" en el sentit de feminitzar el cos. "La promoció era de sis i un cop feta la tria tècnica, es va optar per quatre futures comissàries que porten mesos exercint la seva tasca amb excel·lència", ha insistit en una entrevista a Catalunya Ràdio El responsable polític del cos ha dit -com ha reiterat Plaja- que hi ha una "orientació política" al cos. "És evident que l'ha de tenir, va passar amb les pilotes de goma, amb la interpretació de la llei mordassa, amb l'aplicació del que aprovi el Parlament en la comissió sobre el model policial", ha dit, però ha deixat clar que no hi ha "ingerències polítiques". "", ha remarcat. Estela es va acomiadar dels Mossos demanant "màxima i radical neutralitat política".La situació als Mossos ha tingut ressonàncies al Parlament., cap de files del, ha assegurat aquest dimarts a TV3 que no descarta reprovar Elena a l'espera de les explicacions que pugui donar al Parlament. "És una estrena molt negativa d'aquest Govern", ha apuntat Illa. El PP, com ha indicatdes de la cambra catalana, ja exigeix la destitució del conseller d'Interior. "Prefereix perseguir mossos que no pas perseguir delinqüents", ha apuntat la portaveu parlamentària dels populars.

