Moren dues turistes catalanes en un accident de globus a Turquia

Incident tràgic a Turquia.aerostàtic quan estaven de viatge a Turquia. Segons La Vanguardia, totes dues dones han perdut la vida quanper un cop d'aire molt violent. Hi ha tres dones més ferides, també procedents de Catalunya. Segons han explicat les autoritats locals, la seva vida no córre perill. L'accident s'ha produït a la regió de Capadòcia, a la part central del país.En un principi, l'aeronau s'hauria enlairat aquest matí de dimarts a primera hora, al voltant de les 7.25 (hora local).al districte d'Avans, en un vol més rutinari d'aquella zona, molt turística. Donades les circumstàncies del temps i, el que es coneix per ara, un cop de vent mort fort, el globus s'hauria vist obligat a fer un aterratge forçós cap a les nou del matí,La manca de control de la nau ha provocat l'impacte contra el terra, resultant la mort de totes dues dones i deixant tres més de ferides.concretes que haurien provocat l'accident. El governador s'ha acostat a la zona del sinistre i fonts diplomàtiques consultades per Europa Press han confirmat també que el cònsol espanyol també visitarà la zona de l'accident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor