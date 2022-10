Alerta alimentària: Lidl retira uns fruits secs molt populars perquè contenen partícules metàl·liques

Què cal fer si hem comprat un producte en mal estat?

La cadena de supermercatsdels seus establiments un dels productes estrella de la secció de. A través d'un comunicat, ha informat que un lot concret d'conté partícules metàl·liques i el converteix en un producte nociu per a la salut. Per això mateix demanen no consumir-lo i, sobretot, en el cas que s'hagi comprat aquest producte en concret, retornar-lo al supermercat. Segons el document facilitat per Lidl, el lot arriba "en mal estat" des del fabricant, que és. En concret, són les ametlles de laEl fabricant ha deixat molt clar que només, però cal revisar la data de caducitat i el nombre concret del lot per saber si un consumidor està en mans d'un dels productes afectats.el lot 1113836, amb data de caducitat del 02/03/2023; el segon lot nociu és el 1114171, amb caducitat marcada pel 06/04/2023; el tercer és el 1114532, amb data final de consum pel 22/05/2023 i el lot 1114668, amb caducitat pel 02/06/2023.En una situació com aquesta, cal mantenir el producte afectat i sobretot no consumir-lo. En segon cas, és molt important retornar-lo a l'establiment per tal que tinguin controlats tots els lots afectats que han estat venuts. En la situació d'aquesta intoxicació alimentària de les ametlles fregides de Lidl, la mateixa cadena de supermercats ha anunciat que es pot retornar a qualsevol dels seus establiments,i que se li retornarà l'import del producte.

