Neymar, davant del tribunal: «Signava el que em deia el meu pare»

L'augment de sou de 2013? "Les condicions havien canviat"

Florentino desconeixia el precontracte del Barça

El jugador del Paris Saint-Germainha declarat aquest matí a l'en el judici per estafa i corrupció en el seu fitxatge pell'any 2013. La Fiscalia li demana dos anys de presó, però l'acusació particular eleva la petició fins als cinc anys i la inhabilitació per jugar a futbol. Davant del tribunal, Neymar ha dit que no recordava si havia participat en la negociació sobre el fitxatge amb el Barça i que signava allò que li deia el seu pare. També ha assegurat que abans de sortir del Santos hi havia rumors sobre l'interès d'altres clubs, un dels quals el Reial Madrid, però que ell sempre va voler anar al Barça. "Era el meu somni de nen", ha dit davant del tribunal.Abans de començar la declaració, el president del tribunal ha justificat la decisió de deixar marxar Neymar del judici el dilluns. "No va ser perquè sigui un jugador d'elit o una gran estrella del Brasil, sinó perquè ahir estàvem en les qüestions prèvies i el jugador va fer un viatge de matinada. No hi ha cap tracte de favor, sinó tractar les persones amb dignitat i sense tractes inadequats", ha afirmat. "La presència dels acusats en l'acte del judici és un dret, no una obligació", ha recordat el magistrat. En aquest sentit, ha remarcat que no hi ha cap tracte de favor i que és normal deixar-lo marxar fer dur a terme la seva feina, que en aquest cas és el futbol. "No li fem l'onada, se'l tracta com a qualsevol acusat", ha reblat.Neymar només ha respost les preguntes de la Fiscalia i del seu advocat. A preguntes del ministeri fiscal, ha assegurat que no recorda si va intervenir en la negociació del contracte que va signar amb el Barça el novembre de 2011 d'acord amb el qual es vinculava al club a partir de 2014. Sobre la renovació que va fer amb el Santos per renovar el seu contracte, en què augmentava el sou i la clàusula de rescissió, però reduïa el temps de contracte, el futbolista ha assegurat que no va participar d'aquesta negociació, sinó que ho va fer el seu pare., ha afirmat.En aquest temps, va rebre altres ofertes d'altres clubs? "Hi havia rumors, però el meu somni era jugar amb el Barça el 2013 quan vaig sortir del Santos", ha explicat. Una de les opcions era el Madrid. "El meu cor sempre va decidir anar al Barça", ha afirmat. A preguntes de la seva defensa, Neymar ha dit que fins a l'any 2011 no havia viatjat a Espanya.El pare de Neymar,, ha detallat les característiques de l', que actuava com a representant del futbolista. Amb l'acord de 2011 amb el Barça, el pare ha dit que va ser un "acord de prioritat" en què s'establia que si el jugador sortir lliure el 2014 ell aniria al Barça com a agent lliure. "Ho vam comunicar al Santos i teníem una carta del president del club que ens permetia negociar amb altres equips", ha deixat clar.El pare de Neymar ha dit que era responsabilitat del Santos comunicar això al grup DIS, no pas seva. Pel que fa a, era una empresa que tenia el dret de l'explotació de la imatge del futbolista. El pare de jugador era propietari d'aquesta empresa, però ha assegurat que no va intervenir en la transferència de drets econòmics del futbolista al Barça.El pare de Neymar ha dit que el jugador tenia diverses propostes. "El Madrid ha fet ofertes a Neymar des de 2009", ha assegurat, i ha afirmat que la intenció del futbolista va ser "sempre" jugar al Barça. El futbolista va arribar al club blaugrana el 2013 i el salari pactat va augmentar, de 36 a 46 milions. ": el 2011 era una promesa i el 2013 era una realitat", ha afirmat. "La meva feina és aconseguir les millors condicions per a Neymar", ha afegit. Les decisions a N&N les prenia el pare, i la mare, que també era sòcia, tenia una posició "representativa".També a assegurat que va començar a negociar amb el Barça quan tenia l'autorització del Santos. Abans, la negociació era entre clubs. El 2013, Barça i Santos acorden avançar la venda (en principi Neymar havia d'arribar el 2014), quan faltaven mesos per acabar el contracte. "A nosaltres no ens interessava anticipar la venda", ha dit. A preguntes de la defensa del Santos, el pare ha explicat que Neymar va arribar al club brasiler quan tenia 12 anys i el primer contracte professional es va signar el 2008. "Abans de signar el contracte amb el Barça, el jugador no va rebre cap quantitat econòmica del club", ha assegurat.El president del Reial Madrid,, ha comparegut aquest dimarts com a testimoni al judici. Ha admès que el Madrid va estar interessat a fitxar Neymar l'any 2011, quan la direcció esportiva va saber que deixaria el Santos, però ha dit que ell no va participar de la negociació i que desconeixia el precontracte del Barça. Ha assegurat que el Madrid va fer una oferta de 45 milions d'euros el 2011 al club brasiler per contractar el futbolista, però no va arribar a signar cap precontracte amb ell.", ha afirmat. Sobre l'acord que va assolir Neymar amb el Barça, Pérez ha assegurat que no en va tenir coneixement, i tampoc del pagament de 40 milions d'euros que el club blaugrana havia de pagar al futbolista. El mandatari de Madrid ha negat cap contacte amb Neymar.A preguntes dels advocats de DIS, el president del Madrid ha dit que no sap si el grup inversor tenia la propietat del 40% dels drets federatius del futbolista, però s'ha remès a la documentació que consta a la causa. Pérez ha dit queen relació amb Neymar i a la compra dels drets del futbolista. "No vaig participar en res", ha insistit davant del tribunal. "No vam tenir una participació gaire activa en aquesta negociació", ha afegit.

