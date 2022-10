Jofre Llombart deixa la secretaria de Difusió després de la sortida de Junts del Govern

Fa una estona he cessat com a secretari de Difusió de la Generalitat. Ha estat un honor, un privilegi i un plaer exercir aquesta tasca durant 15 mesos. (1/8) — Jofre Llombart Anton (@jofrellombart) October 18, 2022

El periodista, que fins ara ha estat secretari dede la, ha cessat del càrrec després de la sortida de Junts del Govern . En un fil a Twitter, el que fou subdirector deha assegurat que ha estat "un honor, un privilegi i un plaer" exercir aquesta tasca durant els últims 15 mesos.Llombart ha agraït la "dipositada" i la feina del seu "magnífic", a la vegada que també ha tingut paraules de record per tots els departaments de l'executiu i pel sector comunicatiu de tot el país "pel tracte rebut". El periodista va ser elegit pel ja exconseller d'Economiaper ocupar la secretaria de Difusió."M’emporto una experiència inoblidable, molt aprenentatge, quatre quilos menys, i alguna nova amistat", ha explicat Llombart, que també ha volgut reivindicar la feina feta especialment en "explicar-se més i millor" enadreçades a la ciutadania -destacant la prevenció del- i l'aposta pels nous canals de comunicació com. "I per damunt de tot, he mantingut un compromís insubornable amb la llengua catalana", ha conclòs.Llombart (Barcelona, 1975) és periodista llicenciat per lai va començar la seva trajectòria a Ràdioel 1994. Posteriorment, va fitxar peron va ser redactor en cap d'informatius, corresponsal a, coordinador d'i redactor de política catalana. El 2011, però, va fitxar per RAC1 en la subdirecció d'El Món a RAC1 per vuit anys després passar a subdirector de la ràdio.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor