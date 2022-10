Albert Solà i el seu vincle amb la dreta catalana xenòfoba

Com entra en contacte Solà amb Plataforma?

Una vida extreta d'una novel·la negra

“No ens importa que l'Albert sigui fill del rei o d'un pagès, el que valorem és la seva capacitat de sacrifici i la confiança que ha posat en el nostre projecte”, afirmava Anglada en el comunicat.

Sovint, quan s'explica la història d'i Jiménez (Barcelona, 1956 - La Bisbal, 2022) només es posa el focus en una part. El seu presumpte vincle de sang amb Joan Carles de Borbó , de qui assegurava ser hereu il·legítim. Però se n'omet una altra de destacada:(PxC). L'existència de El monarca de la Bisbal està plena de. Aquest, però, va tenir cert ressò en el seu moment, però ara que és mort sembla que s'obvia. T'expliquem tot el que sabem sobre aquesta carpeta de la seva vida que, a més a més, també inclou un judici per, un partit de la dreta xenòfoba catalana fundat per l'osonencel 2002. La formació, de caràcter populista, va fer bandera de l'ordre i la seguretat i va exposar un discurs de "tolerància zero" amb la delinqüència i el terrorisme. Plataforma per Catalunya també tenia com a pilar del seu ideari polític el control de la-sobretot provinent del Magreb i de Llatinoamèrica- i la defensa dels valors tradicionals de laFa 10 anys El monarca de la Bisbal també tenia molta força mediàtica. ", el que valorem és la seva capacitat de sacrifici i la confiança que ha posat en el nostre projecte", va anunciar Anglada quan fer pública l'afiliació de Solà al partit. Però el suposat fill il·legítim de Joan Carles I, convertit en una icona, va dir que era conscient que la intenció -o part d'ella- de PxC era treure rendiment de la força que tenia el seu nom, o el que deia tenir. "Però és mutú,", va sentenciar El Monarca, que va precisar que va ser la formació qui el va anar a buscar. Anglada li va donar un advocat per defensar-lo en les causes judicials contra el rei emèrit.Solà va defensar sempre que ell no era independentista, com tampoc ho era PxC. No obstant això,-cosa que va assegurar que no volia en una entrevista amb NacióDigital - va explicar que. "El 90% dels meus amics són independentistes, jo no ho soc, però he viscut de primera mà el que passa aquí. I és un tema que s'hauria de solucionar. Sense abandonar Espanya, eh? Però s'hauria de solucionar, en això estic al costat de la gent independentista", va expressar.La relació entre Plataforma i l'autoproclamat monarca es va anar fent més estreta amb el pas del temps, fins al punt en quède ni més ni menys que Anglada, que va portar els fets als tribunals en forma de querella.Fins a tres dirigents del PxC van estar imputats en la causa. Eren, regidor i portaveu de Plataforma a l'Ajuntament de Vic;, secretari general, i, portaveu del partit a l'Ajuntament d'Olot. Solà era una peça clau de la investigació perquè, segons va detallar, a ell i el seu advocat, Francesc Bueno -antic membre del PxC- els hi van demanar que anessin a sopar amb Anglada al restaurant El Roquet de Tavèrnoles el dijous 5 de novembre del 2015. Un any abans, Plataforma va expulsar el seu fundador del partit.El pla era que emborratxessin Anglada perquè quan sortissin del local i agafés el cotxe, patís un accident en topar contra un camió que el trauria de la carretera. El conductor del vehicle també hauria format part de la conxorxa. D'aquesta manera, s'assegurarien que quan els Mossos arribessin al lloc del sinistre, el trobessin amb una taxa d’alcohol per sobre de la permesa, quelcom que, a efectes pràctics, hauria suposat la seva inhabilitació com a polític.Per rivalitats personals. Volien apartar-lo de les eleccions municipals del 2015 perquè temien que la seva candidatura pogués fer ombra al PxC.Elde la querella es produeix quan l'advocat del partit explica que li va traslladar a Fuentes els seus dubtes sobre el pla que, segons ell, podria provocar la mort d'Anglada, ja que el lloc on es volia forçar el sinistre era molt a prop d'un barranc. El portaveu de la formació hauria respost a les seves inquietuds de la següent manera: “I què?”. Aquestes paraules fan que tant l'advocat com Solà vulguin fer marxa enrere en el pla iper aixòen el sopar.Després d'anys de passar per tribunals, el cas va quedar en no res.-també acusats d'un delicte de lesions, danys i atemptat contra l'autoritat- perquè no va veure acreditat que tracessin un pla per desacreditar Anglada. Així, la sentència va dictaminar queque demostressin l'existència del complot que defensava Anglada, més enllà del testimoni d'un dels seus col·laboradors, que va gravar curts fragments d'una conversa dels acusats en els quals es podia deduir que conspiraven en contra seu.La sala va concloure que, encara que fos certa la versió del testimoni sobre les converses mantingudes amb els acusats, d'això. La sala no va trobar "inusual" que "al voltant d'interlocucions disteses i en situacions informals, entre interlocutors coneguts i amb els quals hi ha una certa confiança, es poden manifestar desitjos, intencions i fins i tot projectes mancats de tota serietat, fins i tot amb un contingut que en aparença pogués tenir un cert fonament, però que en el fons està allunyat d'una veritable voluntat de ser executat".Finalment,A Vic, el seu feu, no va aconseguir ni un 1% dels vots, una xifra que va fer encara més visible la seva decadència. Temps més tard, la formació es va dissoldre iSolà també va acabar distanciant-se de Plataforma i, amb el temps, es dedicaria a l'hostaleria, un sector on va acabar els seus dies.

