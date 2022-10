La direcció de la Cambra enarbora l'ajuda a 35.000 empreses amb les eleccions camerals a l'horitzó

Laha presentat aquest dimarts la seva nova imatge corporativa i ha engegat la campanya multimèdia La Cambra de tothom per reforçar el seu vincle amb el teixit empresarial. L'entitat ha fet balanç del seu projecte estratègic, que vol avançar cap a un nou model econòmic que sigui socialment responsable, sostenible, amb alt valor afegit i més internacionalitzat. Un acte que ha servit també per posar en valor la gestió feta per l'actual, presidida per Mònica Roca, junta elegida en les eleccions del 2019.L'equip de Roca ha donat una xifra gràfica per emmarcar la tasca feta des de l'any anterior a la pandèmia: més deen els darrers tres anys. L'activisme que viu la institució no es pot desvincular del clima electoral que aviat es viurà a la casa . Per la propera primavera estan previstes lesde l'entitat i podrien ser competitives, com ho van ser les del 2019, que van culminar amb la victòria de la candidatura independentista d'Nova imatge corporativa, una campanya per créixer i una nova seu en marxa, com ha explicat, directora-gerent, que ha exposat els aspectes més rellevants de la nova organització que s'ha volgut implementar, i que culminarà amb una Diagonal amb Selva de Mar. S'espera la licitació per als primers mesos del 2023. En l'edifici actual de la Cambra es treballa per allotjar un gran, que es preveu que acollirà més de 200 start-up.Des de la Cambra s'ha insistit en la transformació duta a terme en una entitat que ha deixat d'estar centrada en tramitar i gestionar formació, per ser un agent deper a les empreses, amb una aposta per les noves economies,. En els darrers tres anys ha passat de destinar tres quartes parts del seu negoci a l'economia tradicional i la gestió administrativa de certificats i formació, a situar la internacionalització, la digitalització i la innovació com a nous eixos estratègics.. Així ha definit la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, el concepte de creixement econòmic de l'entitat. Roca, en un acte a la Llotja de Barcelona, ha posat en valor l tasca feta al capdavant de la Cambra. Ha donat algunes xifres que defineixen el paper jugat per la institució en l'actual context de crisi, com el fet que més d'durant la pandèmia per engegar el seu negoci. Roca ha detallat els tipus de suports que poden oferir. No poden finançar projectes, però sí contribuir a enfortir les xarxes, com Negocis Cambra, que crea comunitats d'empreses connectades en un territori.Un altre àmbit d'intervenció és reforçar la internacionalització, participant en grans fòrums globals, com la Chamber Global Market. Properament es farà una nova edició del, concentrat en el mercat nord-americà. La Cambra també ofereix serveis de digitalització per a les empreses. La presidenta de la Cambra també ha subratllat l'existència d'una oficina dedicada a assessorar al teixit productiu en tot el referent als fons Next Generation i com s'hi pot accedir.

