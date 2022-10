Interior atribueix la destitució d'Estela a les discrepàncies sobre la feminització dels Mossos

Eduard Sallent, comissari en cap

Les acusacions d'ingerència s'han de demostrar

La crisi feia temps que s'arrossegava i ha cristal·litzat aquest dilluns amb la destitució del comissari en cap dels Mossos,. La primera reacció del Departament d'Interior l'ha feta el director general dels Mossos, responsable polític del cos,. Ferrer ha assegurat que el cessament es deu a les discrepàncies i la manca d'alineament amb la política de feminització, que és "estratègica" per al. "Havíem de prendre aquesta decisió per la situació a què s'havia arribat", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. El consellercompareixerà al Parlament per donar explicacions.El director general ha dit que Elena i ell van proposar quatre professionals dones, amb "" que havien de convertir-se en comissàries, després d'una tria prèvia del comissari en cap. "Aquest va ser el punt de desacord, aquest va ser el punt d'inflexió", ha dit. Les quatre intendents tenien la millor valoració i permetia fer el "canvi de rumb" en el sentit de feminitzar el cos. "La promoció era de sis i un cop feta la tria tècnica, es va optar per quatre futures comissàries que porten mesos exercint la seva tasca amb excel·lència", ha insistit.El responsable polític del cos ha dit que hi ha una "orientació política" al cos. "És evident que l'ha de tenir, va passar amb les pilotes de goma, amb la interpretació de la llei mordassa, amb l'aplicació del que aprovi el Parlament en la comissió sobre el model policial", ha dit, però ha deixat clar que no hi ha "ingerències polítiques". "", ha remarcat. Estela es va acomiadar dels Mossos demanant "màxima i radical neutralitat política".Segons Ferrer, elno ajuda als Mossos i "distorsiona" la presa de decisions. "El soroll és comprensible, però ens pot distreure", ha afirmat. El relleu al capdavant del cos no era una situació volguda i s'ha hagut d'afrontar per "discrepàncies majors". "La situació ens entristeix, és una situació no volguda però ens en sortirem", ha afirmat. "Set canvis en cinc anys no és desitjable", ha reconegut Ferrer.El director general ha dit que després de la destitució d'Estela,és el nou comissari en cap. "No hi ha interinitat, Sallent és el nou comissari en cap", ha assegurat, i ha evitat valorar possibles canvis en un futur proper. Rosa Bosch, nova comissària en cap per Nadal? "No em consta. Ferrer ha admès que Estela va demanar al conseller la destitucióSallent fa uns mesos, perquè considerava que li era deslleial.Interior s'hi va negar. "Vam optar per unaamb uns objectius estratègics. La prefectura són quatre persones", ha afirmat. Segons Ferrer, l'estratègia d'Interior amb els Mossos no ha fracassat. "El Govern impulsa un projecte de transformació, ampliació, digitalització i feminització", ha assegurat.Segons el director general,i el Govern també. Va poder triar el seu equip? "El conseller va proposar l'equip i els canvis que van venir després els va triar Estela. El nom de Sallent es va triar de manera consensuada entre el conseller i jo", ha explicat Ferrer, que ha reconegut que les visions d'Estela i Sallent eren "complementàries". "Sallent és una persona d'una gran vàlua personal i professional", ha afirmat. El director ha assegurat que té comunicació directa amb tots els comandaments dels Mossos, no només amb Sallent.En aquests darrers mesos, Ferrer ha assegurat que s'ha respectat la jerarquia del cos. Ha dit que en l'àmbit de policia judicial "manen els jutges". Insinuar ingerències sense proves, com va fer ahir l'exconseller, que va assenyalar Sallent de frenar investigacions policials, no és correcte. "S'ataca tota l'organització", ha afirmat Ferrer. L'exresponsable de la comissaria general d'investigació criminaltambé ha acusat Sallent de pressions. El cas està judicialitzat en l'àmbit contenciós-administratiu. "La tolerància és zero amb la corrupció i serem estrictes en aquest àmbit, però ha de ser fonamentat", ha dit.El director general ha afirmat que els debats interns dels Mossos, que han transcendit als mitjans en els darrers mesos, "cansen" a l'organització. ", la preocupació de la ciutadania és una altra", ha dit. Ferrer ha assegurat que "no li consta" que Estela posés el seu càrrec a disposició del conseller. "Tots els càrrecs estan a disposició del Departament i del president", ha dit. També ha recordat que la política comunicativa dels Mossos depèn de la direcció general. "La política de comunicació operativa dels Mossos ha estat lloada i és inqüestionable", ha afirmat.

