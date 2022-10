Iran deté l'esportista Elnaz Rekabi per competir sense vel a un torneig

L'escaladora iranianahauria estatper participar sense hijab al Campionat Asiàtic de la seva disciplina a Seül (Corea del Sud) aquest diumenge. L'esportista hauria decidit treure's el vel com a mostra de suport a les protestes que sacsegen el país per la mort de la joveEl canal BBC en idioma persa ha informat que una font pròxima a Rekabi ha indicat que no han pogut posar-se en contacte amb ella des del cap de setmana. Segons la informació que ha transcendit, les autoritatsRekabi hauria estat traslladada directament des de la capital sud-coreana a l'Aeroport Internacional de Jomeini (Teheran), dos dies abans de la data prevista -el dimecres- per. L'ordre d'arrest l'hauria donat l'Organització d'Intel·ligència del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, segons ha explicat el portal de notícies Iran Wire. A més a més, aquest mitjà ha detallat que el règim l'hauria portat a l'edifici de l'Ambaixada de la República Islàmica de l'Iran a Seül amb la promesa que la tornarien a casa sense cap problema de seguretat.Les autoritats, David Rekabi, amb qui es van posar en contacte els serveis d'intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària.Les manifestacions per la mort de Mahsa Amini han deixat, segons ha indicat l'organització no governamental Iran Human Rights. Teheran, per la seva banda, s'ha limitat a acusar els Estats Units i altres països occidentals d'alimentar les protestes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor