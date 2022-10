​Un incendi en una indústria de Tarragona obliga a activar la prealerta química

(1/2) Avís 23.09h. Hi treballem amb 9 dotacions terrestres. L'incendi només afecta sacs de clorur de calci, a l'exterior de la nau. L'empresa ha fet arribar 2 màquines amb què estem aïllant els sacs per sufocar l'incendi amb major seguretat.

https://t.co/AEeW8Usy1p pic.twitter.com/7qjDC3sV2K — Bombers (@bomberscat) October 18, 2022



l'empresa Global Take del polígon Riu Clar,ha obligat a activar la prealerta del pla d'emergències del sector químicdurant la matinada. Els Bombers van rebre l'avís a les 23.09 hores per un foc que afectava sacs de clorur de calci, a l'exterior de la nau. L'Ajuntament de Tarragona ha posat també el seu pla d'acció municipal en prealerta.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat nou dotacions de Bombers. L'incendi només ha afectat, a l'exterior de la nau.amb picor als ulls, el nas i la gola; i han estat traslladat a l'hospital Joan XXIII, on han estat donats d'alta més tard. Els Bombers han donat per extingit l'incendi a abans de les sis del matí.

