El tall d'Alèxia Putellas a Ibai Llanos després de guanyar la Pilota d'Or

💥La castaña que le ha dado @alexiaputellas a @IbaiLlanos xq no la había entrevistado aún #facturitadelbalondeoro pic.twitter.com/MPMyglDpL7 — Gerard Romero (@gerardromero) October 17, 2022

ha tornat a fer història aquest dilluns en guanyar la segona pilota d'or consecutiva , quelcom inèdit amb l'actual format i que l'eleva a l'Olimp del futbol. Després de la cerimònia, la capitana blaugrana ha trobat una estona per parlar amb el comunicador, que sempre sap estar a primera fila quan l'ocasió ho val. El primer que li ha dit Putellas: "El to de broma i la cara que se li ha quedat a l'streamer han fet l'escena memorable.Instants abans, la flamant protagonista de la nit havia pronunciat unes paraules que l'afició delno oblidarà. Quan ha pujat a recollir el premi, Putellas ha expressat: "i estic molt agraïda de poder formar part d'aquest projecte". Els aplaudiments des'escoltaven des de Barcelona.Als voltants de l'ja sabien que la de Mollet és la millor jugadora del món. I també lluny de Sant Joan Despí. Però ara ja no hi ha discussió possible. Tot i acabar la temporada lesionada en trencar-se el lligament creuat anterior del seu genoll esquerre i perdre's l'Eurocopa, les xifres l'avalen.amb el Barça; i millor jugadora i màxima golejadora de la Champions a títol individual.en 43 per convertir-se en la màxima golejadora europea poden ajudar a resoldre qualsevol dubte.

