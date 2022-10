Es tira de cap a la platja i es queda clavat a la sorra

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Nou accident a, a Mallorca. Un turista polonès es troba en estat crític després de tirar-se de cap i colpejar-se contra el fons en una platja de la localitat. Els testimonis han explicat que l'home va sortir diumenge corrents, amb la roba posada, i es va llançar amb el cap per davant; amb la mala fortuna que va calcular malament la profunditat i es va quedar clavat,. Uns segons després, va caure enrere, segons Crónica Balear.Uns nois que es trobaven a prop, el van auxiliar ràpidament i el van treure de l'aigua. La seva parella, que estava amb ell de vacances, va patir unen veure el succés. Van ser els socorristes qui el van estabilitzar i van avisar als serveis d'emergències. No notava les cames i el seu estat de salut empitjorava molt ràpidament.En arribar a l', els equips mèdics van estabilitzar el pacient i van constatarque encara caldrà concretar. En un primer moment, no sentia res de coll cap a baix. A hores d'ara, es troba intubat a lai els metges preveuen que quedi tetraplègic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor