Les xifres del pla de mobilitat de Colau: menys cotxe i més sostenibilitat

El govern municipal de Barcelona ha presentat el document final delaquest dilluns a la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat. Després del procés de revisió, el PMU ha introduït canvis, millores o precisions al document inicial atenent totalment o parcial la demanda de 374 sol·licituds de les al·legacions rebudes, un 84%.Entre aquestes, el consistori fixa l'objectiu d'. És a dir, els trajectes(+7,5%), en(+15,7%) o eni vehicle de mobilitat personal (+129,4%) han d'augmentar el 2024 per aconseguir que els desplaçaments en vehicle privat baixin al 18,5% del total, un 25,6% menys que el 2018.El nou pla, doncs, vol, amb el propòsit de reduir la sinistralitat. En aquest sentit, des del consistori proposen mesures per vincular la mobilitat amb la millora de l'espai públic i aposten per millorar la semaforització específica per a vianants.També, en aquesta línia, presenten reforçar laper impulsar infraestructures de connexió persupramunicipal, a més de fer millores als serveis de transport públic complementaris i projectar parades del transport públic més accessibles. Finalment, pel que fa a la, l'Ajuntament vol millorar la semaforització en vies d'ús prioritari i incrementar la gestió de la xarxa pedalable urbana amb la d'itineraris supramunicipals.La mobilitat en, doncs, disminuiria notablement i l'objectiu del govern de Colau ési de la Ciutat 30. A més, també aposten per millorar els aparcaments que propiciïn el canvi modal cap al transport públic. Ara, el document es portarà al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

