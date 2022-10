Mediaset destitueix Paolo Vasile per la caiguda d'audiències de Telecinco

per Albert Vilanova, Barcelona, Catalunya |

Terratrèmol a. El grup audiovisual que controlaentre d'altres canals televisius- ha decidit acomiadar el seu CEO a Espanya,, en plena crisi d'audiències, segons ha avançat el diari El Mundo.L'italià era conseller delegat de la companyia des del 1999 i tot just l'abril passat va ser reelegit, coincidint amb l'elecció decom a nou president. Home de confiança de-va arribar a ser el seu subdirector al grup-, les audiències mai li havien donat l'esquena fins ara.En els darrers temps, els formats tradicionalment explotats per Telecinco, especialment, han patit una davallada considerable pel que fa al nombre d'espectadors. Plataformes destinades a l'entreteniment comhan esgarrapat seguidors a Mediaset., el seu gran competidor, ha sobreviscut millor als nous temps. Sense anar més lluny, els dos últims mesosmentre Antena 3 s'ha consolidat al voltant del 14%. Pel que fa al grup, Mediaset va obtenir el mes passat un 26,1% d'audiència, un punt per sota d'Atresmedia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor