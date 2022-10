El jutge frena la maniobra de Rajoy contra la investigació a Andorra

L'ha rebutjat els recursos presentats per l'expresident del govern espanyol i líder del PPi els exministresDíaz contra la investigació oberta a Andorra relacionada amb l'operació Catalunya. La justícia andorrana té oberta una causa contra ells per una presumpta extorsió a directius de(BPA) perquè facilitessin informació sobre els comptes de polítics catalans.Els recursos desestimats per l'Audiència de Madrid eren contra la decisió d'una magistrada de no admetre a tràmit els recursos que havien presentat tots tres contra el fet que s'acceptés la petició d'formulada per la justícia andorrana.El tribunal dona la raó als recurrents, ja que creu que s'haurien d'haver acceptat i estudiat els recursos que la magistrada instructora va rebutjar, peròperquè ja s'ha col·laborat amb la justícia d'Andorra i s'ha donat compliment a allò que havia sol·licitat."Resulta així que el recurs de queixa formulat contra la decisió del jutjat d'instrucció de no admetre recurs de reforma contra la citada providència ha quedat en la pràctica sense contingut, ja que ja", afirmen les interlocutòries a les quals ha tingut accésD'aquesta manera, l'Audiència de Madrid desestima els recursos perquè "inicialment recorreguda en la qual s'acorda practicar una diligència ja efectuada i esgotada". Per tant, el tribunal veu que l'admissió a tràmit del recurs contra la mateixa "ja no té interès".La batlle, de la secció d'instrucció especialitzada 2, una mena d'Audiència Nacional andorrana, veu indicis de delictes greus del codi penal del país, com, coaccions, amenaces, xantatge, extorsió i creació de document fals. Tot plegat, en relació a les pressions per obtenir informació sobre comptes bancaris de dirigents independentistes -la família de- amb l'objectiu de desactivar el procés, l'any 2014. Les penes de presó podrien arribar als 29 anys de presó, però per això encara falta molt.

