Barcelona i les superilles, un paper central en la cimera climàtica de les grans ciutats

L'alcaldessa de Barcelona,, ocuparà la vicepresidència de la, la trobada internacional de grans ciutats en què es plantegen reptes contra l'emergència climàtica, que aquest any se celebrarà entre, Argentina. La posició de la màxima representant de la capital catalana, però, no serà l'únic element de centralitat barceloní a la cita. En una de les sessions programades durant la cimera en què s'entomaran els models de transformació verds de les ciutats es tractarà el projecte, explica el consistori en un comunicat. Sobre aquesta temàtica, Colau compartirà espai en una compareixença posterior amb les alcaldesses de París i Bogotà, Anne Hidalgo i Claudia López.La cita mira d'aplegar les principals preocupacions i reptes d'alguns dels principals pols urbans del món., i la vicepresidència és compartida per la representant barcelonina i el batlle de Milà, Giuseppe Sala. La trobada suposa la primera gran cita de cooperació internacional en matèria climàticai pretén forçar noves mesures dirigides als estats per reduir desigualtats al voltant del medi ambient.Barcelona, que és l'única representant de l'estat espanyol que hi participa, és una de les prop d'un centenar de ciutats -amb- que debatrà durant tres dies com apaivagar un context de crisi global. Especialment, amb el focus posat en coordinar mesures que afavoreixin reduir l'impacte ambiental amb la protecció dels serveis públics i la protecció de les persones més vulnerables, en ple augment del cost de la vida.Colau està previst que intervingui tant en l'obertura de la cimera com en altres compareixences i trobades del comitè de direcció de la C40. Amb tot, l'ajuntament barceloní veu en la cimera una oportunitat per ser "per pressionar els governs nacionals perquè estableixin objectius més exigents i ambiciosos".

