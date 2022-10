La periodista que va protestar en directe contra la guerra aconsegueix fugir de Rússia

Altres notícies que et poden interessar

Una història de resistència que ha acabat amb final feliç. La periodista russa que va protestar en directe per televisió contra la guerra ha aconseguit fugir de Rússia cap a Europa., que fa uns dies estava en cerca i captura per haver escapat de l'arrest domiciliari al qual se l'havia condemnat, ha escapat amb la seva filla cap al Vell Continent, tal com ha confirmat el seu advocat. El mateix representant legal de la periodista no ha donat detalls sobre l'indret on es troben mare i filla, però ha explicat que quan sigui segur s'expressaran públicament.Ovsiannikova, que, va interrompre les emissions el 14 de març amb una pancarta per protestar contra la invasió, malgrat la prohibició del Kremlin als periodistes de parlar de "guerra", que. Per això, va ser condemnada a pagar una multa deper "organitzar un acte públic sense autorització".A l'estiu, la policia de Rússia ha tornat a detenir la periodista. La detenció va tenir lloc uns dies després que Ovsiannikova protestés en solitari prop del Kremlin amb una pancarta en la qual va tornar a denunciar la invasió d'Ucraïna i va criticar el president del país,. Va ser llavors quan se la va condemnar a l'arrest domiciliari del qual ha aconseguit escapar, i d'aquesta manera també del país.​​​​​

