Com són els drons «suïcides» que Rússia ha llançat sobre Kíiv?

s'ha aixecat durant la matinada d'aquest dilluns amb atacs contra, provocant dues explosions al centre de la capital ucraïnesa i en què ha mort almenys una persona i 18 han estat rescatades. Les accions formen part d'una tàctica en quèestà empranto UAV (sigles utilitzades en anglès per a referir-se a "vehicle aeri no tripulat").Les autoritats ucraïneses afirmen que es tracta d'atacs amb drons Shahed, dispositius teledirigits fabricats des del 2021 per l'exèrcit iranià, i utilizats per aquest país a la Guerra del Iemen. Segons la intel·ligència nord-americana, Rússia els ha comprat a l'Iran i els fa servir en els seus atacs aeris contra ciutats ucraïneses.

Explosions in Kyiv. The 🇺🇦 capital was attacked by kamikaze drones. The Russians think it will help them, but such actions are like agony.



We need more air defense systems ASAP. More weapons to defend the sky and destroy the enemy.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/sg4QoEEZJH