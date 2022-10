Estela s'acomiada dels Mossos: «No deixeu que el soroll mediàtic i la mesquinesa us distreguin»

El fins ara comissari en cap dels Mossos,, ha enviat una carta als Mossos per acomiadar-se del càrrec després d'haver estat destituït. Estela, que va ser nomenat fa tot just deu mesos, demana als agents que mantinguin intactes els valors de servei públic, i que ho facin amb "". Així, agreix el compromís del cos, la professionalitat dels policies i la seva capacitat de sacrifici. "No deixeu queus distreguin del vostre dia a dia", diu Estela, en un missatge que es pot interpretar per la cúpula del. El comissari serà a partir d'ara responsable de la regió policial de Ponent, on ja va treballar fa uns anys.El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destituït Estela aquest migdia. Les diferències entre la cúpula d'Interior i el comissari en cap, que venien de lluny, s'han agreujat en els darrers dies i han fet impossible reconduir la situació. El seu lloc l'ocuparà de manera interina el comissari, fins ara número dos d'Estela i peça clau a la cúpula dels Mossos, fins que es nomeni un nou comissari o comissària en cap en les pròximes setmanes. Les males relacions entre Estela i Sallent expliquen en part la sortida del comissari en cap.No està previst que es designi de manera formal un nou comissari en cap per ara, però Sallent és l'únic que pot ostentar les funcions que fins ara tenia Estela perquè és l'únic que, avui dia, és comissari.també és membre de la prefectura, però encara és intendent. És una de les noves comissàries nomenades pel Departament d'Interior, rang que es formalitzarà al desembre.El mandat d'Estela ha estat marcat per la polèmica. Nomenat el desembre de 2021 per rellevar Trapero i començar un, la seva designació va anar acompanyada de crítiques de sectors que acusaven Interior de fer una "purga" al cos, perquè juntament amb el nou comissari en cap també hi va haver moviments entre els responsables de les comissaries. El més destacat, i criticat, el canvi de, intendent responsable de la comissaria general d'investigació criminal, que va ser substituït pel seu segon. El seu cas està judicialitzat i Rodríguez denuncia ingerències polítiques.Tot plegat ha tingut una traducció al. Elha encapçalat les crítiques a la cúpula d'Interior pels canvis als Mossos i ha acusat Elena de voler polititzar els Mossos. "Rebutjo les ingerències polítiques al cos, però també les ingerències policials en decisions polítiques", va dir el conseller.va arribar a Interior amb l'objectiu de fer canvis als Mossos i així s'expliquen els moviments que hi ha hagut i que hi haurà en les setmanes vinents. Un dels destacats ha estat el procés de amb el nomenament de sis nous comissaris, quatre dels quals dones . Aquesta ha estat la gota que ha fet vessar el got.Estela era partidari de fer un procés més adaptat als tempos del cos i nomenar, ara, menys comissàries dones. Interior, en canvi, volia accelerar el procés. La reunió de la setmana passada entre la cúpula del Departament i el responsable dels Mossos per abordar aquests nomenamentsi les dues posicions no es van moure. Finalment, Interior va nomenar els comissaris sense tenir en compte el criteri d'Estela. Ja aleshores des del Departament veien inevitable la dimissió del comissari en cap.L'altre element de tensió ha estat la mala relació d'Estela amb el seu número dos , Eduard Sallent. Malgrat ser comissari en cap, no ha pogut nomenar el seu equip. Al juliol ja va demanar la seva destitució, però la petició va ser rebutjada. "Sallent és imprescindible", va dir el director general de la Policia,. Va quedar clar aleshores que, en cas de dubte, la cúpula del Departament es decantaria pel segon d'Estela. Sallent, amb llarga trajectòria dins del cos i que es mou bé als despatxos d'Egara, va ser cap dels Mossos entre 2019 i 2020, just abans de la. Ara, assumeix el càrrec en funcions fins que Interior designi, de cara al desembre, un nou comissari en cap.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor