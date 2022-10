​Les distraccions, el factor que més preocupa en la conducció per autopista

Quasi el 60% dels conductors supera la velocitat màxima

El 3% fan servir el mòbil

L'eficàcia de l'ús del cinturó

Es pot avançar cap a l'a les autopistes? Autopistas , companyia del, ha presentat recentment els resultats de l' Observatori sobre el comportament dels conductors a la xarxa d'autopistes 2022 . Un estudi que pretén analitzar els factors de risc més comuns, conscienciar els conductors de la importància de tenir bons hàbits al volant i, així, contribuir a disminuir la sinistralitat.L'estudi s'ha realitzat en col·laboració amb Intra i ha comptat amb una àmplia mostra de més de 28.936 vehicles lleugers i 8.768 vehicles pesants al tram de l'AP-68. Tot i que se supera la velocitat mitjana permesa en més d'un, s'observa que han disminuït els grans excessos de velocitat al volant (aquells que superen els 160 km/h) detectats en estudis anteriors. De fet, ha baixat molt el percentatge de vehicles que superen els 130 km/h.Millora l'ús de l', però així i tot,d'avançament i tornada al carril d'origen amb l'intermitent. En el cas dels conductors de vehicles pesants, s’observa que el conductor de vehicle pesant és més rigorós amb l’ús de l’intermitent.Pel que fa a lade seguretat, les dades apunten que prop d'un. La normativa específica indica que la separació que ha de guardar el conductor d'un vehicle que circula darrere l'altre, tant si té intenció d'avançar-lo com si no, ha de permetre aturar-se en cas d'imprevist, sense xocar amb el vehicle del davant, tenint en compte especialment la velocitat i les condicions de frenada i adherència.Segons dades de la DGT, elde trànsit amb víctimes mortals que es van registrar el 2021 van ser provocats per algun tipus de distracció. Autopistas determina al seu estudi que eldurant la conducció. Si ens quedéssim observant un punt fix d'un tram de l'autopista, en una hora veuríem prop de 35 conductors amb el mòbil a la mà.La companyia recorda que aquest mal hàbit implica distracció visual, cognitiva i manual. Per exemple, en marcar un número al mòbil a 120 km/h recorrem a cegues una distància de 429 metres, equivalent a uns 4 camps de futbol, ​​distància que s'amplia si escrivim un missatge. En aquest trajecte que es recorre de manera distreta, hi pot haver un tram en obres amb personal treballant o vehicles avariats, que deixem de veure per fer mal ús del mòbil.La xifra de passatgers que viatgen a la part del darrere del vehicle i que no usen el cinturó s'ha reduït a més de la meitat els últims dos anys. Tot i que pràcticament el 100% dels conductors i acompanyants porta el cinturó, Autopistas recorda que en tots els trajectes és obligatori l'ús de cinturó de seguretat, no únicament en els de llarg recorregut. L'ús del cinturó rebaixa a la meitat el risc de mort en cas d'accident.

