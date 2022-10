Refranyer culer del moment pic.twitter.com/nlLr8Zv7Lw — Lo Pau de Ponts (@LoPaudePonts) October 16, 2022

El còmic lleidatàha triomfat en les darreres hores amb un vídeo que ha penjat a lesi que s’ha fet viral i en el qual fa una peculiar anàlisi de la situació del Barça. Joan Laporta, Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Sergio Busquets o Xavi Hernández són alguns dels protagonistes que passen pels comentaris del còmic.En un horari pensat per als aficionats de l'altra punta del món i encara recuperant-se del cop rebut dimecres contra l'Inter, que deixa el Barça pràcticament fora de la Champions per segon any consecutiu, els blaugranes s'han enfrontat contra l'etern rival, el Reial Madrid, a l'imponent Santiago Bernabéu. En un partit gris , el Madrid n'ha tingut prou en aprofitar la poca precisió dels blaugranes a l'últim terç de camp i la manca de contundència en defensa per endur-se la victòria.A la segona part els catalans han premut l'accelerador i han tingut opcions d'empatar, però ha estat insuficient. L'entrada del VAR en un penal dubtós a Rodrygo ha acabat amb totes les esperances. La derrota de l'equip de Xavi Hernàndez permet als d'Ancelotti recuperar el lideratge a la Lliga. 3 a 1 i el Barça continua sense aixecar el cap.

