El Corte Inglés de Portal de l'Àngel, en l'aire

ha oficialitzat lade l'que tenia al. La companyia, després de demostrar la inviabilitat d'aquesta superfície de 20.000 metres quadrats al centre de Barcelona, ha decidit vendre l'edifici de Can Jorba a una aliança entreAra,de l'edifici, que preveuen invertir una quantitat gairebé de 200 milions d'euros entre la compra i la remodelació de la infraestructura. Tot i que El Corte Inglés, consultat per, no ha confirmat ni desmentit la continuïtat de l'activitat en aquest edifici, els compradors preveuen convertir-lo en un "edifici sostenible d'ús mixt amb plantes dedicades al comerç i a oficines d'última generació". En aquest sentit, fonts dels compradors han explicat a aquest diari que, però que aquesta pot canviar un cop s'iniciï la remodelació total de l'edifici.La compra de l'edifici de Can Jorba, on antigament també es van establir les, suposa per a les dues empreses compradores una "", gràcies a l'exclusiva ubicació en un dels carrers comercials més importants d'Europa. L'objectiu, doncs, és "Amb la venda d'aquest espai, El Corte Inglés es queda amb: el de Plaça Catalunya, ubicat a poc més de 150 metres del de Portal de l'Àngel; el de Diagonal, a la plaça Reina Maria Cristina; el de Can Dragó i el de l'Hipercor de Meridiana. Tot, després que el 2020 la companyia decidís vendre l'edifici ubicat a la plaça Francesc Macià, on l'activitat es va finalitzar.El tancament del centre de Francesc Macià i la venda de l'edifici del Portal de l'Àngel s'emmarca en l'estratègia d'El Corte Inglés de. La companyia ha assegurat a aquest diari que, per ara,

