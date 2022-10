Les ITV es manifesten per aconseguir un nou conveni amb augments d'acord amb l'IPC

Un centenar de treballadors d's'han concentrat aquest dilluns a la Zona Franca de Barcelona per reclamar unque inclogui augments salarials lligats a la inflació. CCOO i UGT, sindicats majoritaris al sector i responsables de la protesta juntament amb Sindicato Reformista de Trabajadores,per a tots els centres d'inspecció de Catalunya si la patronal no s'avé a presentar una proposta que incorpori el manteniment del poder adquisitiu dels empleats.En declaracions a l'ACN, han assegurat que, quan la patronal de les ITV va incomplir la seva promesa de plantejar al setembre una oferta de millora salarial."El conveni va finalitzar el desembre del 2021 i vam iniciar les negociacions, però van quedar bloquejades en el moment en què es va disparar la inflació i l'IPC.. Ens puja tot i l'empresa no vol sentir parlar de cap pujada", ha explicat la responsable del sector de l'automoció d'UGT-Fica de Catalunya,Per la seva part, el secretari de polítiques sindicals i negociació col·lectiva a la federació serveis de CCOO,, ha indicat que estan concentrats per "reivindicar que la patronal presenti aquesta proposta salarial i puguem reprendre les negociacions". En aquest sentit, ha recordat que les ITV no han patit cap crisi, ni tan sols durant la pandèmia, ja que les revisions només es van interrompre un temps.. Com a Sindicat Reformista de Treballadors no només volem un increment salarial, també volem que el conveni recullicom que els grups professionals estiguin ordenats o que la distribució irregular de la jornada estigui regulada", ha apuntat el secretari d'organització del SRT de Catalunya,Segons CCOO, el sector de la ITV ocupa avui unes. La taula de negociació, que va arrancar a principis d'any, està formada per Comissions, UGT de Catalunya i SRT. Els sindicats tenen com a interlocutor la patronal d'empreses concessionàries de Catalunya.

