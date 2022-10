El popular grup BTS se separa per fer el servei militar

Separació d'un dels grups de música més populars del moment. Els integrants de la banda juvenil dese separaran temporalment per anar a fer el servei militar, que és obligatori ai que té una durada mínima de 18 mesos. D'aquesta manera, tenen la intenció de reunir-se de nou el 2025.Els set joves que integren la banda van formar-la el 2013, però fa uns mesos ja van comunicar que separaven els seus camins per centrar-se en "". És per això que consideren ara que és el "moment perfecte", tal com ha explicat l'empresa que els va formar, per fer el. La notícia ha estat un impacte per milions de fans. Ara bé, és cert que el servei militar ja havia estat un compte pendent per la banda.El membre de més edat,, ja feia dos anys que havia de complir amb les obligacions de formació que hi ha a Corea del Sud. El fenomen pel país ha estat tan gran que fins i tot elhavia valorat eximir els cantants de fer el servei militar davant el valor cultural i econòmic que implicaven. La decisió, però, hauria aixecat polèmica i els joves han accedit finalment a fer el servei militar.

