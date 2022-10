Troben el cadàver d'una dona en avançat estat de descomposició a la platja a Deltebre

Ladelsvai rescataral matí elen avançat estat de descomposició d'unaa la, prop del far, al terme municipal de. La troballa va tenir lloc cinc minuts abans de tres quarts de dotze del migdia, segons han apuntat fonts policials a l'ACN.La policia judicial de laes va fer càrrec de les restes –al cos li faltaven algunes parts toves- i va avisar elper a l'aixecament del cadàver. La inspecció inicial va determinar que es tractava d'una dona d'origen caucàsic, possiblement la parella de l'home trobat mort el dia 5 prop de la plataforma. Tots dos havien desaparegut després de sortir a navegar.Els agents van prendre mostres perquè les estudiï a l'i pugui aportar més dades. El jutjat número 1 des'ha fet càrrec de les investigacions. Els investigadors no descarten que el cos pugui pertànyer la dona de nacionalitat alemanya que va sortir a navegar amb el seu marit a finals del mes de setembre passat des de Deltebre.El 5 d'octubre passat, un vaixell pesquer deva trobar el cos sense vida de l'home a alta mar, prop de la plataforma marítima Casablanca, a uns 47 quilòmetres del punt d'on van salpar. Llavors, tots dos portaven desapareguts una setmana desapareguts. La filla, que viu a l'Índia, va avisar els cossos de seguretat perquè feia dies que no podia contactar amb ells. La parella passava les vacances ai el seu cotxe amb el remolc per a l'embarcació va aparèixer en unde, a Deltebre, després que els agents de la Guàrdia Civil trobessin les claus del vehicle al cos de l'home.La recerca va mobilitzar un helicòpter de Salvament Marítim, que va fer un reconeixement pel riudes de Tortosa fins a. Un vaixell de la Guàrdia Civil i un altre dels Mossos d'Esquadra també van fer tasques de recerca per la costa, mentre que per terra hi van actuar els Mossos i policies locals. El fort vent de mestral a la zona es va plantejar com a possible causa de la desaparició i un eventual sinistre. Això va fer ampliar el radi de cerca fins a, motiu pel qual els equips de rescat van deixar de buscar.

