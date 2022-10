El vot dels comuns marcarà l'acord a Barcelona per l'amnistia i l'autodeterminació

La iniciativa del grup impulsor de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació que fa mesos que s'estén arreu del país arribar al ple de l'Ajuntament de Barcelona, després que els grups d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya hagin demanat una sessió extraordinària perquè el consistori s'hi posicioni oficialment. De retruc, aquest impuls ciutadà per trobar una via no repressiva que solucioni el conflicte territorial entre Catalunya i Espanya posarà a prova l'espai que està disposat a abraçar Barcelona en Comú. Una part important de les esperances d'aquest compromís municipal amb l'amnistia i l'autodeterminació passa per la postura de vot del grup liderat per Ada Colau. De moment, però, no està confirmat quin vot faran al text que es presentarà a plenari.

L'aritmètica barcelonina

El que hi ha hagut inicialment és un acostament de postures entre els comuns i les formacions independentistes. Així, el manifest que arribarà al ple -que ja compta amb el suport de més de 300 entitats , entre les quals l'Ateneu Barcelonès o el Consell de la Joventut de Barcelona- anirà acompanyat d'. D'aquesta manera, al marge de defensar l'amnistia i l'autodeterminació "entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana", l'acord institucionala "intensificar el diàleg entre institucions per tal d'impulsar una reforma del codi penal, per evitar la repressió d'idees polítiques".Aquest punt introduït a partir de la feina entre els tres grups, però,. Els comuns podrien haver-se implicat en la introducció d'aquesta esmena per abstenir-se i no per votar a favor. I aquesta decisió és una de les claus de les possibilitats de l'acord de prosperar.Si el grup devota a favor, sumats als ERC i Junts, s'obtindria majoria absoluta i l'acord quedaria aprovat. Tanmateix,. Els partits independentistes sumen 15 regidors, mentre que PSC, Ciutadans, Valents, PP i la regidora no adscrita n'arriben a 16. És a dir, un més. Si tots aquests grups municipals votessin en contra, amb les 10 abstencions dels comuns, es rebutjaria el pacte per l'amnistia i l'autodeterminació.Un supòsit que tornaria a canviar amb una última derivada:. Si els socialistes s'avinguessin a no posicionar-se ni a favor ni en contra, el bloc independentista faria prou amb els seus vots. Ja no seria necessària la postura favorable dels de Colau. Ara bé, en altres ciutats com Granollers, en el moment que aquestes propostes han arribat a ple, els socialistes s'han expressat en contra de donar suport a l'acord.Queda veure com s'acaba resolent aquest pas a Barcelona. De moment, els regidors d'Esquerra Republicana i Junts tenen prou entitat per aconseguir la convocatòria d'un ple extraordinari queEl més habitual seria que es convoqués els 30 minuts previs a la celebració del plenari del consell municipal previst per al següent 28 d'octubre.

