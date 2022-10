ERC assegura estar molt lluny dels pressupostos de Sánchez: «No s'han complert els compromisos»

Pressupostos de la Generalitat

Destitució de Josep Maria Estela

Mentre que el president de la Generalitat,, està treballant a contrarellotge amb el seu nou equip per presentar el projecte de pressupostos de la Generalitat, a Madrid els comptes. ERC assegura que ara mateix estand'aprovar els comptes de, els últims del seu mandat, i que passaran la primera prova d'estrés el. Els republicans no han decidit encara si presentaran o no una esmena a la totalitat -el límit venç aquest divendres- però la seva portaveu i secretària general adjunta,, ha certificat la distància amb aquests comptes: "adquirits anteriorment", ha dit en roda de premsa aquest dilluns.El posicionament d'ERC és ben similar al de l'any passat i anys anteriors en el moment inicial en que el PSOE i Unides Podem presenten els comptes: el 'no' d'entrada, exigències concretes, i en cas d'aconseguir-les, la facilitació d'aquesta aprovació.en roda de premsa Vilalta amenaçava amb una esmena a la totalitat als pressupostos si no es tancava de forma imminent eli finalment es va tancar in extremis un acord perquè els de Gabriel Rufián no vetessin els comptes.Vilalta ha insistit que són els "incompliments" els que agreugen aquesta distància, i ha instat el govern espanyol a complir amb elscom són els avenços en l'agenda democràtica i del diàleg, per on passen reformes com la, que suposadament s'haurien de produir abans d'acabar l'any, tot i que encara: "Es parla de diàleg o de retrobament però sense revertir la repressió", ha afegit la portaveu dels republicans.Més enllà d'això, Vilalta ha considerat que els comptes es queden "curts" des del punt de vista social i econòmic, i ha criticat que inverteixeni que s'obliden d'invertir en política d'habitatge: "Han de complir, ser ambiciosos a nivell social i resoldre el conflicte polític. El Govern espanyol té molts deures", ha insistit Vilalta.Sobre aquests incompliments per la banda espanyola, ha posat damunt la taula la necessitat que el PSC hauria de moure fitxa, i més si els de Salvador Illa s'ofereixen contínuament a aprovar els: "El PSC ha d'anar molt més enllà si realment vol ser útil", ha expressat Vilalta, que ha instat els socialistes catalans a exigir a Sánchez que avanci en els compromisos, que passen també per executar lespromeses a Catalunya: "El PSC pot fer molt més amb tots aquests incompliments que patim", ha insistit, afegint que exigiran als socialistes la seva "part de responsabilitat".Sobre els comptes catalans, ERC no ha avançat novetats respecte a la setmana passada, quan el nou executiu va explicar que ara la nova consellera,, està actualitzant el projecte del conseller sortint Jaume Giró. Ben igual com va fer Aragonès la setmana passada, Vilalta ha insistit que els volen aprovar amb elsamb els quals s'ha treballat des de l'inici de la legislatura: "Tenim molt marge. Des de laamb qui ens hem trobat, passant peramb qui hem compartit Govern i coalició durant l'últim any i mig. Tenim molt marge amb qui compartim grans consensos de país", ha assegurat.Sobre els últims moviments a la cúpula dels Mossos que s'han desencallat amb la destitució per part d'Interior del comissari en cap, Josep Maria Estela , Vilalta ha expressat el seu "respecte" per les decisions que es prenen des de la conselleria de Joan Ignasi Elena, i ha mostrat el seu convenciment que qualsevol dels moviments són per respondre de la millor manera a la. En aquest sentit, ha emplaçat la conselleria a continuar "fent passos" per encarar els nous reptes i ha agraït a Estela la seva tasca feta.

