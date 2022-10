ERC i Junts pressionen perquè Colau ajorni el primer pas dels pressupostos de Barcelona

Més enllà dels pressupostos: impostos

El debat dels tempos de l'Ajuntament de Barcelona sovint s'intensifica quan arriba el moment d'acordar uns, i aquest any no serà l'excepció. D'una banda, la setmana passada l'equip de govern assegurava que presentar la proposta dels comptes anuals per al 2023 a la comissió d'Economia i Hisenda d'aquest octubre -i no al novembre, com altres anys- suposava guanyar temps per negociar. "Tindrem dos mesos", deia el regidor de Pressupostos, Jordi Martí. Per contra, el fet d'haver-se de posicionar inicialment aquest dimecres sobre. Tant és així que aquest dilluns ERC i Junts per Catalunya, els dos grups amb més regidors fora del govern, han assenyalat la necessitat d'ajornar el tràmit inicial dels pressupostos fins al mes vinent., ha dit el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, Jordi Coronas. El representant republicà plantejava així la necessitat d'un canvi, per dos motius. D'una banda, perquè els números a l'engròs del projecte de pressupostos els van saber divendres de la setmana passada i ja els va plantejar dubtes. "Disposar de tres dies hàbils per analitzar un pressupost ens semblava que era poc temps", ha comentat. Tot seguit, però, ha matisat que el problema d'informació s'ha agreujat en, la setmana passada. Coronas ha explicat que el detall dels comptes el sabran a partir d'aquesta tarda. Així, ha reivindicat que "analitzar un document amb totes les línies descriptives de partides pressupostàries" en menys de dos dies "és difícil".També s'ha expressat en un sentit similar el portaveu de Junts, Jordi Martí. "És una qüestió de lògica que s'ajorni la tramitació de l'aprovació inicial i és impresentable que el govern municipal ens aboqui a una tesitura en què", ha lamentat en una compareixença davant dels mitjans. En aquest sentit, ha lamentat que l'única informació que tinguin a l'abast des de divendres sigui "un powerpoint" amb les principals xifres de l'acord intern del govern.A més, les dues formacions denuncien que la convocatòria de l'executiu municipal per explicar els comptes s'ha fet de cara al pròxim dimarts a les 9h del matí,, ja que a les 9:30h comença una comissió municipal. Per tot plegat, els dos grups han deixat la porta oberta a, si es manté la tramitació, votar negativament al pas inicial dels comptes.Així han reaccionat els principals grups de l'oposició a l'anunci del govern d'Ada Colau i Jaume Collboni d'una proposta de pressupostos que faria créixer la despesa fins arribar els 3.600 milions d'euros. Una iniciativa que també anava de la mà de les ordenances fiscals, un àmbit en què es va proposar-inclosa la bonificació a les terrasses de bar - així com la creació d'una tarifa plana a disposició dels veïns de la ciutat a l'hora de pagar els tributs municipals.Sobre les ordenances, Coronas (ERC) ha criticat que la política del govern municipal sigui mantenir la bonificació del 75% a la taxa de terrasses sense el criteri peres disposen facilitats similars, per exemple, a altres espais vinculatsAl seu torn, Martí (Junts) ha lamentat que es congelin impostos i ha assegurat que el que hauria de fer el consistori éssobre la ciutadania.

