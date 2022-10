Albert Calatrava i Òscar Fernández, nous caps d'informatius de TV3 i Catalunya Ràdio

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha anunciat aquest dilluns la nova estructura de TV3 i Catalunya Ràdio, amb la principal novetat en les àrees, fins ara delegat de la CCMA a Madrid, serà el nou cap d'informatius a la cadena pública;, director i presentador de La tarda de Catalunya Ràdio, ho serà a l'emissora de ràdio.Fins ara, ocupaven els càrrecs en funcions Dani Bramon a TV3 -ara serà cap de la nova Unitat Estratègica d'Actualitat- i Natàlia de Ramon i Joan Rusiñol a Catalunya Ràdio. Ho feien des de fa mig any, quanvan ser destituïts com a directors dels dos mitjans i, encarregats dels informatius llavors, van renunciar-hi i van ser reubicats a l'estructura de la CCMA.Al mateix temps, s'han anunciat els altres càrrecs. Així, a la televisió -amb Sígfrid Gras com a director-,serà nomenada directora adjunta,cap de Continguts i Programació,cap d'Esports,cap d'Imatge, icap de Producció.Pel que fa la direcció de Catalunya Ràdio, dirigida per Jordi Borda, es nomenencom a director adjunt,com a director de l'Àrea Creativa i Continguts,com a cap d'Esports,com a cap d'Antena icom a cap de Producció.

