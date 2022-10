Llibertat sense càrrecs pel fill de Joan Laporta detingut per presumpte maltractament

Llibertat sense càrrecs pel fill de Joan Laporta que havia estat detingut aquest diumenge per un presumpte delicte de maltractaments contra la seva parella. Els fets, avançats per El Español, han passat poc abans del partit que ha enfrontat el Reial Madrid i el Barça , cap a les tres del migdia, al carrer Miguel Ángel, prop del Santiago Bernabéu. Segons aquest diari, l'agressió ha tingut lloc en unquan el jove ha començat a sacsejar i amenaçar la seva parella davant la resta de persones.Al mateix restaurant hi havia escortes d'una ministra del govern espanyol, que han trucat a la policia. Fonts policials citades per El Español apunten que el noi s'ha mostrat molt agressiu amb els agents, i que s'ha resistit a ser detingut. Fins i tot ha calgut contactar amb el servei d'd'emergències per administrar-li un calmant. Després ha estat traslladat a les dependències policials, on ha anat també el seu pare, el president del Barça Joan Laporta, i on s'han tramitat les diligències d'investigació, que finalment no han derivat cap a la denúncia.Fonts del Barça afirmen que el fill de Laporta ha estat a Madrid per celebrar el seu aniversari i ha mantingut una discussió en un bar, però ressalten que. De fet, precisen que ella ha estat en tot moment amb el noi, també a les dependències policials, i ha negat davant dels agents que hagi estat maltractada. Així mateix, des del club afirmen que la qüestió pertany a la vida privada d'una persona que no està vinculada amb el Barça.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor