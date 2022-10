El PSOE torna a situar-se per davant del PP i Vox s'enfonsa, segons el CIS

Eltorna a situar-se en primer lloc en les previsions electorals i elestanca el seu creixement mentre el seu principal soci,, recula. Així ho assenyala el baròmetre d'octubre del, publicat aquest dilluns, segons el qual els socialistes creixen fins al 33%, tres punts i mig més que en l'anterior enquesta i quasi cinc més que en les eleccions del 2019, trencant així l'empat de fa un mes Al mateix temps, l'efecte d'perdria gas i hauria quedat congelat quasi amb el mateix resultat previst en l'anterior baròmetre, un 29%, uns vuit punts per damunt del que va aconseguiren els darrers comicis, però altre cop per sota dels socialistes. En canvi, la patacada de l'extrema dreta seria notòria, ja querecularia del 15% del 2019 fins a un 9%, com també ho faria, que passaria d'un 7% fins a un 3%, per sota de la meitat del que té ara.Igualment,també perdria la meitat dels suports, del 2% a un 1%. El baròmetre també preveu una reculada general de les, quedantamb un 2,1%,amb un 1,5% i laamb un 0,5%, per bé que disposa d'una mostra limitada a Catalunya i, per tant, la fiabilitat dels resultats és limitada. El CIS ha fet 3.713 entrevistes per elaborar aquesta enquesta, entre l'1 i el 10 d'octubre.Pel que fa a les preguntes sobre els candidats,se situa ja en totes elles per davant de Feijóo, malgrat que la situació havia estat la inversa fins ara. Així, un 23% el prefereix com a president del govern espanyol, per un 17% que vol el líder del PP, si bé un altre 3% cita la companya de partit i presidenta de Madrid,. Per darrere, un rellevant 10% esmenta la dirigent de Podem,, i amb només un 4%, Abascal.Igualment, un 31,5% té molta o bastant confiança en Sáncjez, més que el 29% que n'hi té a Feijóo. I encara en una puntuació d'1 a 10, Díaz s'erigeix en la primera posició, amb un 4,7, i els líders del PSOE i el PP es troben en empat tècnic, amb notes entre el 4,4 i el 4,5. Se situen per darrere(3,9),(3,3) i, en darrer lloc, Abascal (2,7).En aquest cas, el bloc variable del baròmetre s'ha dedicat als, en ple debat sobre la possiblecom a resposta al dúmping impulsat per comunitats populars com Madrid i Andalusia, amb rebaixes tributàries als rics. Un 71% està bastant o molt d'acord en què els impostos haurien de ser, independentment de la comunitat de residència, i un 68% acceptaria regles fiscals comunes a la Unió Europea, si bé encara un més elevat 80% avala el criteri que paguin més impostos aquells que tinguin

