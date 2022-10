Els comuns asseguren que no existeixen les condicions per una «aliança estable» amb el Govern

Ara mateix no existeixen les "condicions" perquè hi hagi unaentre els comuns i el Govern de Pere Aragonès. Amb aquestes paraules s'ha manifestat aquest dilluns el portaveu dels comuns i diputat al Congrés,després d'assegurar que de moment ni ERC ni el president de la Generalitat els han proposat una col·laboració d'aquest tipus des de la sortida de Junts de l'executiu . Mena ho ha dit un dia després que el líder d'Unides Podem al Congrés,, verbalitzés en unala disponibilitat del seu espai polític peramb ERC si els republicans expressen una voluntat real d'establir una col·laboració franca."El paper d'En Comú Podem és el d'i valorarem llei a llei i decret a decret" cada moviment, ha expressat Mena, que ha assegurat que el president Aragonès ha demostrat que "no té encara un rumb diferent del rumb de Junts". En aquest sentit, sobre la primera de les carpetes del nou Govern d'Aragonès, els, els comuns han exigit que es reflecteixin en aquests comptes la nova etapa que ERC ha assegurat que s'obre sense Junts.Així, els comunsque amb els que estava elaborant el conseller de Junts Jaume Giró, tot i que sospiten que els pressupostos seran similars als de l'etapa prèvia de coalició: "Tot i que Junts ha tancat la porta al Govern, ERC i el president continuen estenent la mà al pacte amb Junts fins al punt de tenir la intenció de", ha advertit.És per això que esperen que el president de la Generalitat vagi un pas més enllà i, també en l'àmbit de la fiscalitat, que era una de les carpetes que Junts volia obrir eliminant i modificant impostos com el de patrimoni i successions, mentre que ERC s'hi negava. Els comuns, fins i tot van forçar els partits adurant el debat de política general, on ERC i Junts van votar de manera diferenciada, i ara els de Mena esperen que els nous comptes que treballa la consellera Natàlia Masla posició dels comuns en aquesta matèria és el reforç de la progressivitat.Sobre la, Mena ha avançat que el seu grup parlamentari demanarà "explicacions" al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i ha atribuït part les disputes a la crisi del Govern: "estan afectant la cúpula dels mossos i ens preocupa, cal que el conseller Elena prengui la determinació que sigui i doni explicacions", ha expressat, sense avançar com demanaran explicacions al conseller tot i que si ha aclarit que serà el grup parlamentari qui ho faci. Precisament aquesta setmana hi ha ple al Parlament i també la consegüent sessió de control a Aragonès i als consellers.

