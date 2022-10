«Sobreviurà Liz Truss a aquest enciam?»: el vídeo en directe d'un diari britànic que s'ha fet viral

El futur de la primera ministra del Regne Unit,, penja d'un fil. Cada vegada són més les veus -dins i fora del seu partit- que pressionen perquè dimiteixi. De fet, la situació ha arribat a l'extrem en què un diari, el sensacionalista The Daily Star, ha optat per dur a terme una acció enginyosa, irònica i un punt sonada que ha fet la volta al món.Ha creat un vídeo en directe a Youtube en què es veu una fotografia de la primera ministra i un enciam mullat, al qual han posat ulls, boca i perruca. Al costat de la política conservadora, hi han col·locat una beguda energètica i amb l'enciam, una caixa amb cafeïna. En el clip, es pregunten:. Els comentaris estan activats i tothom hi pot dir la seva. El cert és que el "producte" que han creat dona molt joc perquè, a banda de l'esmentat, també hi posen els dies que han passat des que va començar "el repte", un rellotge amb l'hora actual i un títol on fan broma amb una última hora: "Liz Truss encara no ha dimitit".TrussVa accedir al poder amb la dimissió de Boris Johnson, aquest mes de setembre i en només dos mesos ja podria haver de fer les maletes.La seva continuïtat al capdavant de l'executiu anglès està en dubte des que va proposar un polèmic paquet de rebaixes fiscals, una idea que va desplomar la lliura i la borsa, posant en alerta tot el país. Finalment, la iniciativa li va costar el càrrec al fins ara ministre del Tresor,substituït per Jeremy Hunt.Amb el nou titular d'Economia i l'abandonament del seu pla fiscal, l'encara primera ministra volia tranquil·litzar els ànims del país. Però l'estratègia, lluny de funcionar, podria fer que ella fos la pròxima en plegar. No obstant això, cal recordar que el seu mandat, això, sí, ha estat ple de complicacions. Truss va començar a governar el Regne Unit en meitat dels actes de comiat a, una de les reines més longeves i estimades de la història.

