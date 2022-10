El PSC denuncia «interferències polítiques» als Mossos després de la destitució d'Estela

Primeres reaccions de l'oposició a la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra , després que transcendissin les desavinences entre el màxim responsable orgànic de la policia catalana i el conselleri la cúpula d'Interior. Elha considerat com un "" la gestió que està fent el Govern dels Mossos i ha denunciat la "" del cos policial. "És obvi que hi haals Mossos", ha afirmat la portaveu dels socialistes,, després de la reunió de la direcció del partit.El PSC reclama ladel conseller Elena alun cop s'ha certificat el relleu del cinquè comissari en cap en cinc anys. "Li demanen que aturi la manipulació i", ha expressat la portaveu de la formació, que ha denunciat que la crisi a Interior "està perjudicant la" tant dels comandaments policials com de la institució. "Aquest és un Govern que fa aigües amb els pressupostos i també amb els Mossos", ha reblat Tortolero.Perquè, al marge del cas Estela, els socialistes han posat l'accent en els pressupostos de la Generalitat. El partit dedemana que el president de la Generalitat,, presenti el projecte dels comptes públics com més aviat millor. "No sabem què espera. Li demanem que deixi demés el paísha apuntat la portaveu socialista, que ha recordat que el seu partit vol negociar els pressupostos, però no concedirà "".Tortolero ha recordat que tant Aragonès com, president d', havien expressat en el passat que una pròrroga pressupostària era dolenta per a Catalunya.A l'espera que el primer secretari dels socialistes catalans es reuneixi aquesta setmana amb el president de la Generalitat -el líder d'ERC va preferir mantenir el primer contacte després de la constitució del nou Govern amb Jéssica Albiach, d'En Comú Podem -, el PSC ha insistit a Aragonès que ha de tenir en compte la seva situació de minoria parlamentària: "No ha d'oblidar que el PSC és el primer partit de Catalunya". En el discurs públic, la formació d'Illa vol separar la negociació dels pressupostos catalans de la dels comptes estatals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor